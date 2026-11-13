Leberwurst wegen möglicher Metallteile zurückgerufen
Für Sie zusammengefasst
- Ökoland ruft Leberwurst wegen Metallstücken zurück
- Packungen zu 100 Gramm mit MHD 4. und 8. Dezember
- Nicht verzehren; Rückgabe der Wurst ist möglich
Foto: Siarhei - 356130783
WUNSTORF (dpa-AFX) - Weil sie Metallstückchen enthalten kann, ruft die Ökoland GmbH Nord aus Niedersachsen ihre Leberwurst zurück. Betroffen seien die 100-Gramm-Packungen der feinen Leberwurst mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4. und 8. Dezember 2026, wie der Hersteller mitteilte.
Die Wurst wurde demnach in Supermärkten in allen Bundesländern außer Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg verkauft. Betroffene Produkte sollten nicht verzehrt werden und können zurückgegeben werden./bld/DP/men