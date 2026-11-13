🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Bundestag verlängert Mandat für Bundeswehr-Einsatz im Mittelmeer

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Bundeswehr beteiligt sich 2027 an Sea Guardian
    • Bundestag verlängert Mandat bis Ende November 2027
    • Einsatz sinkt auf bis zu 440 Soldatinnen und Soldaten
    Bundestag verlängert Mandat für Bundeswehr-Einsatz im Mittelmeer
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundeswehr beteiligt sich auch im kommenden Jahr an der Nato-Mission "Sea Guardian" zur Überwachung des Mittelmeers. Eine Mehrheit im Bundestag stimmte für eine Verlängerung des Mandats. Allerdings soll der Personaleinsatz verkleinert werden: Statt bisher maximal 550 Soldatinnen und Soldaten sollen nun nur noch bis zu 440 Armeeangehörige in der Mission zum Einsatz kommen. Die Überwachungsmission soll einen Beitrag zur Bekämpfung von Terrorismus und Waffenschmuggel leisten. Der Bundestag verlängerte die deutsche Beteiligung um ein Jahr bis Ende November 2027./rbo/DP/men



    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Bundestag verlängert Mandat für Bundeswehr-Einsatz im Mittelmeer Die Bundeswehr beteiligt sich auch im kommenden Jahr an der Nato-Mission "Sea Guardian" zur Überwachung des Mittelmeers. Eine Mehrheit im Bundestag stimmte für eine Verlängerung des Mandats. Allerdings soll der Personaleinsatz verkleinert werden: …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     