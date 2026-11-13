UNTERNEHMEN vom 13.11.2026 - 15.15 Uhr

REDMOND - Microsoft hat nach eigenem Bekunden weitere Fortschritte bei der Wiederherstellung seiner gestörten Systeme erzielt. Für Teile der betroffenen Infrastruktur wurden bereits Maßnahmen abgeschlossen, und der Datenverkehr wird schrittweise wieder aufgenommen, wie der Softwarekonzern auf der Plattform X mitteilte. In zentralen Bereichen - etwa beim Zugriff auf Postfächer und bei der Verarbeitung von E-Mails, die zuvor verzögert war - seien Verbesserungen zu verzeichnen. Es könne vereinzelt aber noch zu kurzzeitigen Störungen kommen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

SAN JOSE - Der Netzwerk-Ausrüster Cisco profitiert weiter von der KI-Euphorie. Das Unternehmen hob am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Umsatzprognose für das laufende Jahr an. Wegen Bremsspuren beim Auftragseingang ebbte die Euphorie der Anleger aber rasch ab. Nachdem die Cisco-Aktie nachbörslich noch zugelegt hatte, verlor sie am Freitag vor Börseneröffnung zuletzt fast 2 Prozent. Das Kursplus im laufenden Jahr liegt aber noch bei fast einem Drittel. Damit ist Cisco an der Börse derzeit eines der erfolgreichsten großen Tech-Unternehmen.

ROUNDUP/Berichte: Bund könnte Eons und RWEs Urenco-Anteil kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will sich nach einem Bericht der Tageszeitung "Die Welt" aus geostrategischen Gründen am Atomtechnikkonzern Urenco beteiligen. Nach Informationen der Zeitung plant der Bund, ein Drittel des multinationalen Brennelemente-Herstellers mit Sitz in Großbritannien zu übernehmen. Bei diesem Drittel soll es sich um den zu gleichen Teilen von den deutschen Energiekonzernen RWE und Eon gehaltenen Anteil handeln. Urenco betreibt auch in Deutschland bei Gronau eine Urananreicherungsanlage.

ROUNDUP: CTS Eventim sieht sich trotz schwachem Sommer auf Kurs - Aktie legt zu

MÜNCHEN - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat im Sommer deutlich weniger Geld mit eigenen Events verdient. Im dritten Quartal fielen Umsatz und Gewinn niedriger aus als ein Jahr zuvor. "Die Entwicklung spiegelt insbesondere die zeitliche Verteilung großer Tourneen und Veranstaltungen wider", hieß es zur Erklärung. Zudem habe im Sommer 2025 eine besonders umsatzstarke internationale Tournee stattgefunden. Konzernchef und Großaktionär Klaus-Peter Schulenberg hält jedenfalls an seinen Jahreszielen fest, und an der Börse kamen die Neuigkeiten am Freitag nach anfänglichem Schrecken gut an.

ROUNDUP/Frasers regiert bei Boss durch: Neuer Chef zum Jahresanfang

METZINGEN - Nach der Übernahme durch die britische Frasers Group verlässt der nächste Manager den Modekonzern Hugo Boss . Konzernchef Daniel Grieder geht zum Jahresende "auf eigenen Wunsch", wie der Konzern am Donnerstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Nachfolger wird der Frasers-Manager David Epstein. Damit haben die Briten nun innerhalb kurzer Zeit die Führung sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat mit eigenen Leuten besetzt.

Bechtle baut Vorräte wegen hohem Projektvolumen auf



NECKARSULM - Der IT-Dienstleister Bechtle hat im dritten Quartal wegen des hohen Projektvolumens und in Erwartung steigender Preise für Speicherchips seine Vorräte aufgestockt. Daher verzeichnete das Unternehmen im Tagesgeschäft einen Finanzmittelabfluss. Der sogenannte operative Cashflow lag bei minus 29,5 Millionen Euro, wie der im MDax notierte Konzern am Freitag zur Vorlage der endgültigen Quartalszahlen mitteilte. Damit ergibt sich für die ersten neun Monate ein Minus von 131 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet Bechtle aber unverändert einen deutlich positiven operativen Cashflow.

AMS Osram mit weniger Umsatz und bereinigtem operativen Gewinn - Aktie fällt

UNTERPREMSTÄTTEN - Der Sensoren- und Halbleiterhersteller AMS Osram hat im dritten Quartal 2026 weniger umgesetzt und operativ verdient. Unter dem Strich sorgte allerdings der Verkauf des Geschäfts mit nicht-optischen Sensoren an Infineon für einen Gewinnsprung. Am Markt kam dies zunächst nicht gut an. Die in der Schweiz notierte Aktie verlor zum Handelsauftakt am Freitag rund 4,6 Prozent.

Richemont mit deutlich mehr Umsatz und Gewinn im Halbjahr

GENF - Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont hat im ersten Halbjahr den Umsatz und insbesondere den Gewinn deutlich gesteigert. Der Schmuckverkauf legte dabei stärker zu, aber auch der Uhrenbereich wuchs weiter. Die Genfer Gesellschaft steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026/27 (per Ende September) im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro, wie die Gruppe mit Luxusuhrenmarken wie Piaget oder IWC sowie Schmuckherstellern wie Cartier oder Van Cleef & Arpels am Freitag mitteilte. Um Währungseffekte bereinigt errechnet sich auf Gruppenebene ein Plus von 17 Prozent.

Riesen-Rakete Starship vor neuem Testflug



STARBASE - Bei einem weiteren Testflug der Riesen-Rakete Starship des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk sollen erstmals beide Raketenstufen von Greifarmen wieder aufgefangen werden. Der Testflug ist für die Nacht zum Samstag deutscher Zeit (ab 23.45 Uhr MEZ) angesetzt, könnte sich aber aus unterschiedlichsten Gründen noch verschieben - auch kurzfristig.

BVB beendet umstrittene Partnerschaft mit Rheinmetall



DORTMUND - Borussia Dortmund beendet seine umstrittene Sponsoringpartnerschaft mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall . Der im Sommer 2027 auslaufende Vertrag soll nach dann drei Jahren nicht verlängert werden. Das teilten der Fußball-Bundesligist und das Düsseldorfer Unternehmen mit.

ROUNDUP 2/Bahn und Flughäfen: Microsoft-Störung hat keine Auswirkungen

BERLIN - Fahrgäste der Deutschen Bahn haben wegen der umfassenden Microsoft -Störung bislang kaum Probleme im Zugverkehr. "Züge fahren unabhängig von Microsoft-Systemen, deshalb läuft der bundesweite Bahnbetrieb stabil", teilte ein Sprecher des bundeseigenen Konzerns auf Anfrage mit. In ganz wenigen Fällen sei es zu Verzögerungen gekommen, "weil kurzfristige Fahrplananpassungen nicht per E-Mail versendet werden konnten". Der eigentliche Grund für die Anpassungen habe jedoch nicht in der IT gelegen, sondern in der Infrastruktur- oder Fahrzeugtechnik.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /mis



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 34,28 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 14:57 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +79,57 %/+299,04 % bedeutet.



