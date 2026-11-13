Anleihen: Inflationssorgen treiben Renditen

13. November 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind in dieser Woche deutlich gefallen, was sich in steigenden Renditen widerspiegelt. Zehnjährige Bundesanleihen rentieren am Freitagmittag bei 3,38 Prozent nach 3,23 Prozent vor einer Woche. Der Rückgang der Vorwoche ist damit vollständig wettgemacht. Noch kräftiger fiel der Anstieg in den USA aus: Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries beträgt 5,13 Prozent nach 4,84 Prozent vor einer Woche. Nach einem ersten Schub am Dienstag sorgten steigende Ölpreise am Donnerstag für eine zweite deutliche Aufwärtsbewegung der Renditen.

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Steigende US-Verbraucherpreise und ein robuster Arbeitsmarkt erhöhen den Druck auf die Fed. An den Rentenmärkten geraten die Kurse erneut unter Druck. An der Börse Frankfurt erholen sich PNE-Anleihen, während andere Firmenbonds weiter gefragt sind.

Auslöser des Anstiegs waren überraschend starke US-Konjunkturdaten. Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent, erwartet worden waren 0,3 Prozent. Auch die Kernrate übertraf die Erwartungen. Hinzu kam ein überraschend robuster Arbeitsmarktbericht. Raffaele Antacido von der ICF Bank berichtet insbesondere für kurzlaufende US-Staatsanleihen von einem Ausverkauf. Der Renditesprung nach den Inflationszahlen sei der größte seit dem sogenannten Liberation Day im April 2025 gewesen. Selbst die jüngste Schwäche der Technologieaktien konnte den sonst öfters als "sicherer Hafen" gefragten Staatsanleihen diesmal keinen nachhaltigen Auftrieb geben.

Fed-Zinsschritt um 50 Basispunkte im Gespräch



Die hartnäckige Inflation lässt auch die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen steigen. Fed-Gouverneur Christopher Waller hält bei weiter hohem Preisdruck im Dezember sogar eine Anhebung um 50 Basispunkte für möglich. Das bleibt allerdings ein Außenseiterszenario. Nach Berechnungen der LBBW kalkulieren Marktteilnehmer bis Ende 2027 inzwischen mit drei Zinserhöhungen der Fed statt mit zwei vor einer Woche. Auch der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sieht weiteren Handlungsbedarf, um die Teuerung nachhaltig auf zwei Prozent zurückzuführen.

Alexander Krämer von der Commerzbank hält weitere Renditeanstiege an den Anleihemärkten für möglich. In der jüngeren Vergangenheit seien auf kräftige Bewegungen wie in dieser Woche meist nur kurze Konsolidierungsphasen gefolgt. Entscheidend werde unter anderem sein, ob die die Importpreise in der kommenden Woche den Trend der Verbraucherpreise bestätigen. In Europa könnten ?"ußerungen von EZB-Vertretern über weitere Zinsschritte die Bundrenditen ebenfalls antreiben.

PNE-Bonds erholen sich nach den Quartalszahlen



Im Handel an der Frankfurter Börse stehen einzelne Unternehmensanleihen im Fokus. Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank berichtet von einer Erholung der PNE-Anleihen mit Fälligkeit 2031 (DE000A460J75) und 2027 (DE000A30VJW3). Nach den jüngsten Neunmonatszahlen notieren die Papiere mit rund 75 beziehungsweise 92 Prozent zwar höher, aber weiterhin deutlich unter ihrem Nennwert. Im Oktober waren die Kurse eingebrochen, nachdem der Windparkentwickler wegen verzögerter Projektverkäufe und Genehmigungen seine Jahresprognose deutlich gesenkt hatte. Das normalisierte EBITDA soll 2026 nur noch 65 bis 80 Millionen Euro erreichen statt zuvor erwarteter 110 bis 140 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten stieg es allerdings von 26,6 auf 45,4 Millionen Euro.

Unternehmensanleihen mit hoher Nachfrage



Antacido meldet außerdem rege Käufe einer bis 2030 laufenden Anleihe von Heidelberg Materials (XS3074499511) sowie eines Bonds von Mercedes-Benz (DE000A3H3JM4) mit Fälligkeit 2033, die beide jeweils rund 4,0 Prozent Rendite abwerfen. Hohe Umsätze verzeichnet eine bis 2040 laufende Anleihe von E.ON (XS2978482169), die aktuell mit 4,7 Prozent rentiert. Nach Berechnungen der LBBW liegt auch die durchschnittliche Rendite europäischer Unternehmensanleihen mit guter Bonität inzwischen über 4 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren.

Am Primärmarkt herrscht ebenfalls viel Aktivität. Qualcomm zum Beispiel hat in dieser Woche fünf neue US-Dollar-Anleihen über insgesamt 4 Milliarden Dollar begeben. Eine der Tranchen läuft bis 2033 und bietet einen Kupon von 5,6 Prozent (US747525CB72).

Von Thomas Koch, 13. November 2026, Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)



