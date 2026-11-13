init: Hier könnte die nächste Turnaround-Chance lauern

Sie bleiben bei Buy und einem Kursziel von 65 Euro. Vom aktuellen Kurs bei 35 Euro aus wäre das fast eine Verdopplung.

Anfang November musste init die Prognose kappen, die Aktie rutschte daraufhin kräftig ab. Mit dem vollständigen Bericht zum dritten Quartal liegen nun die Details vor. Die Analysten von Berenberg lesen daraus vor allem eines heraus: Die Probleme sind begrenzt, die Wachstumsstory steht.

Beim Umsatz lief es ordentlich. Im dritten Quartal stiegen die Erlöse um 7,7 Prozent auf 91,6 Millionen Euro, nach neun Monaten stehen 293 Millionen Euro und damit fast 29 Prozent mehr als im Vorjahr in den Büchern. Beim Ergebnis sah es dagegen trübe aus.

Das EBIT schrumpfte von 8,7 auf 1,6 Millionen Euro, die Bruttomarge fiel von 38,6 auf 30,5 Prozent. Gedrückt hat vor allem der hohe Anteil margenschwacher Bauarbeiten beim Atlanta-Auftrag, dazu kamen Engpässe bei Leiterplatten. Beruhigend aus Sicht der Experten: Die negativen Neubewertungen betrafen nur zwei Projekte und summierten sich auf rund 3 Millionen Euro.

Für 2026 bestätigte das Management den gesenkten Ausblick mit 380 bis 410 Millionen Euro Umsatz und 33 bis 37 Millionen Euro EBIT. Ein Selbstläufer wird das nicht. Die Treibstoffkosten für Busse in Deutschland und den USA sind laut Unternehmen um 71 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro gestiegen. Viele Verkehrsbetriebe sparen deshalb und verschieben lukrative Hardware-Erneuerungen. Schon für das untere Ende der Spanne bräuchte init im Schlussquartal eine EBIT-Marge von über 20 Prozent, nach 17 Prozent ein Jahr zuvor.

Mittelfristig bleibt Berenberg zuversichtlich. Die Großprojekte in London und Sydney liegen im Zeitplan und sollen in den kommenden Jahren Wachstum und Margen antreiben. Der Auftragseingang kletterte nach neun Monaten auf 331 Millionen Euro, die mehrjährigen Projektzusagen belaufen sich auf 1,223 Milliarden Euro.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die init innovation in traffic systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 34,30EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 15:11 Uhr) gehandelt.





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Julian Schick

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