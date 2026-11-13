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    Stuttgarter Brauereien setzen auf regionalen Schulterschluss

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    Für Sie zusammengefasst
    • Dinkelacker und Radeberger gründen ein Joint Venture
    • Produktion wird gebündelt, alle Marken bleiben erhalten
    • Betriebsbedingte Kündigungen sind nicht vorgesehen
    Stuttgarter Brauereien setzen auf regionalen Schulterschluss
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    STUTTGART (dpa-AFX) - Die Brauereien Dinkelacker und Radeberger gründen in Stuttgart ein Gemeinschaftsunternehmen. An ihm halten beide Firmen je 50 Prozent der Anteile und Stuttgarter Hofbräu von Radeberger geht in das neue Unternehmen über, wie die beiden Brauereien gemeinsam in der baden-württembergischen Landeshauptstadt mitteilten. Die Bierproduktion soll an einem Standort gebündelt und die unterschiedlichen Marken sollen erhalten werden.

    Die Brauerei firmiert künftig unter dem Namen Stuttgarter Brauereien GmbH & Co. KG. Hintergrund für diesen Schritt ist die Branchenkrise. "Die beiden Stuttgarter Traditionsbrauereien haben deshalb nach einer Lösung gesucht, die ihren Marken und Mitarbeitenden auch unter den massiv veränderten Bedingungen eine starke Zukunftsperspektive eröffnet - und haben diese in einem starken regionalen Schulterschluss gefunden", teilten die Unternehmen weiter mit.

    Ein Personalabbau in Form von betriebsbedingten Kündigungen sei nicht geplant, teilte ein Sprecher des Familienunternehmens Dinkelacker mit. Dinkelacker beschäftige knapp 200 und Hofbräu etwas mehr als 100 Männer und Frauen.

    Branche seit Jahren in der Krise

    Die Branche steht stark unter Druck. Bei der insolventen Brauerei Eichbaum ist nach fast 350 Jahren nun Ende September in Mannheim das letzte Bier gebraut worden. Um zu verstehen, warum Brauereien in Schwierigkeiten geraten, muss man die Marktentwicklung kennen. Der Bierabsatz in Deutschland fiel im vergangenen Jahr nach Angaben des Statistischen Bundesamts auf ein Rekordtief: Mit 7,8 Milliarden Litern lag er sechs Prozent unter dem Vorjahreswert. Das war die kleinste Menge seit Einführung der Statistik im Jahr 1993.

    Der Absatz ist schon seit Jahren rückläufig. Ein gesünderer Lebensstil ohne Alkohol, geänderte Trinkgewohnheiten und allgemein die Alterung der Gesellschaft sind Gründe dafür. Auch in Baden-Württemberg ist das spürbar. Der Gesamtbierabsatz ist zuletzt deutlich gesunken: von rund 570 Millionen Litern im Jahr 2023 auf etwas mehr als 490 Millionen Liter im Jahr 2025./ols/DP/men







    Verfasst von dpa-AFX
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