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    Mutmaßlicher Russland-Spion kommt vor Gericht

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    Für Sie zusammengefasst
    • Prozess gegen mutmaßlichen russischen Spion beginnt bald
    • Ukrainer soll einen Ukraine-Kämpfer ausgespäht haben
    • Ausspähung sollte wohl weitere Aktionen vorbereiten
    Mutmaßlicher Russland-Spion kommt vor Gericht
    Foto: Siarhei - 356130783

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Gegen einen mutmaßlichen Spion eines russischen Geheimdienstes soll in zwei Wochen der Prozess starten. Das hat das Oberlandesgericht Düsseldorf mitgeteilt. Der zuletzt im sauerländischen Attendorn lebende Ukrainer soll einen Mann ausspioniert haben, der nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine freiwillig aufseiten der ukrainischen Streitkräfte gekämpft hatte.

    Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hatte Anklage erhoben. Der 53-Jährige soll spätestens seit November 2025 für einen russischen Geheimdienst tätig gewesen sein. Bis zu seiner Festnahme am 27. März 2026 soll er Informationen an den russischen Geheimdienst weitergegeben haben.

    Die Ausspähaktion habe vermutlich auch der Vorbereitung weiterer geheimdienstlicher Operationen gegen die Zielperson in Deutschland gedient, hatte die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf erklärt. Das Gericht hat für den Prozess acht Verhandlungstage angesetzt. Beginn ist am 26. November./fc/DP/men






    Verfasst von dpa-AFX
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    Mutmaßlicher Russland-Spion kommt vor Gericht Gegen einen mutmaßlichen Spion eines russischen Geheimdienstes soll in zwei Wochen der Prozess starten. Das hat das Oberlandesgericht Düsseldorf mitgeteilt. Der zuletzt im sauerländischen Attendorn lebende Ukrainer soll einen Mann ausspioniert …
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