Bernstein senkt Siemens Healthineers auf 'Market-Perform'
ANALYSE-FLASH
- Bernstein senkt Siemens Healthineers auf Market-Perform
- Kursziel für Siemens Healthineers sinkt auf 44 Euro
- Begrenztes Gewinnwachstum und Bewertung bremsen Neubewertung
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 44,50 auf 44 Euro gesenkt. Analystin Susannah Ludwig begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie zunächst mit der verbesserten Bewertung des Medizintechnikherstellers. Hinzu komme die Erwartung eines weiteren Jahres mit nur begrenztem Wachstum beim Gewinn je Aktie. Sie vermisst deshalb das Potenzial für eine weitere Neubewertung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 05:00 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 43,92 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -11,42 %/+24,91 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Siemens Healthineers - SHL100 - DE000SHL1006
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https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69200681-jpmorgan-stuft-siemens-healthineers-auf-overweight-322.htm
Der Konzern erwartet für das laufende Geschäftsjahr nur noch ein vergleichbares Umsatzwachstum von 3,5 bis 4,0 % statt bisher 4,5 bis 5,0 %. Hauptgrund ist die weiterhin schwache Entwicklung der Diagnostik-Sparte in China. Dort belasten staatliche Ausschreibungen, sinkende Erstattungssätze und Preisdruck das Geschäft erheblich. Das betrifft allerdings nicht nur Siemens Healthineers, sondern weite Teile der Medizintechnikbranche. (reuters.com￼)
Die starken Bereiche wie Bildgebung, Varian (Krebstherapie) und Advanced Therapies entwickeln sich dagegen weiterhin solide. Deshalb sind die aktuellen Zahlen aus meiner Sicht deutlich besser, als die negative Marktreaktion vermuten lässt.
Der Kursrückgang dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein, dass das Management die Prognose erneut senken musste. An der Börse wird ein schwächerer Ausblick meist stärker bestraft als ordentliche Quartalszahlen belohnt.
Sollte sich das China-Geschäft in den kommenden Quartalen stabilisieren, könnte sich auch die Stimmung gegenüber der Aktie wieder deutlich verbessern. (reuters.com￼)