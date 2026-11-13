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    Bernstein senkt Siemens Healthineers auf 'Market-Perform'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein senkt Siemens Healthineers auf Market-Perform
    • Kursziel für Siemens Healthineers sinkt auf 44 Euro
    • Begrenztes Gewinnwachstum und Bewertung bremsen Neubewertung
    ANALYSE-FLASH - Bernstein senkt Siemens Healthineers auf 'Market-Perform'
    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 44,50 auf 44 Euro gesenkt. Analystin Susannah Ludwig begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie zunächst mit der verbesserten Bewertung des Medizintechnikherstellers. Hinzu komme die Erwartung eines weiteren Jahres mit nur begrenztem Wachstum beim Gewinn je Aktie. Sie vermisst deshalb das Potenzial für eine weitere Neubewertung./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 05:00 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 43,92 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -11,42 %/+24,91 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 44,50, was eine Steigerung von +0,91% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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