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    Erfolg für Klimaschützer in Oslo

    Klage gegen Öl-Zulassungen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Gericht kippt Genehmigungen für Nordsee-Ölfelder
    • Staat muss Klimafolgen der Ölprojekte erneut prüfen
    • Urteil lässt Förderrechte der Ölkonzerne unberührt
    Klage gegen Öl-Zulassungen - Erfolg für Klimaschützer in Oslo
    Foto: Arne Dedert - DPA

    OSLO (dpa-AFX) - Klimaschützer haben mit einer Klage gegen die Genehmigung von drei Ölfeldern in der Nordsee einen Erfolg vor dem Obersten Gericht in Norwegen errungen. Das Gericht in Oslo bestätigte laut der Nachrichtenagentur NTB die Urteile der Vorinstanzen und erklärte die staatlichen Zulassungen für die Erschließung und den Betrieb der Felder Breidablikk, Yggdrasil und Tyrving am Freitag für ungültig.

    Der Staat habe die Genehmigungen erteilt, ohne die Projekte im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang zu prüfen, hieß es. Die Umweltschutzorganisationen Greenpeace sowie Natur und Jugend hatten dem Staat vorgeworfen, Klimafolgen nicht ausreichend untersucht zu haben.

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    Sie feierten das Urteil als wegweisend. "Die Zeiten, in denen Ölkonzerne Informationen über die Klimaschäden, die sie uns und der Menschheit zufügen, zurückhalten können, sind vorbei", sagte die Greenpeace-Vorsitzende in Norwegen, Haldis Tjeldflaat Helle, der Nachrichtenagentur NTB.

    Klimaschützer jubeln - Staat muss neu prüfen

    Das Urteil habe aber nicht automatisch Auswirkungen auf die Förderrechte der Ölkonzerne, hieß es vonseiten des Gerichts. Die Unternehmen waren nicht Teil des Gerichtsstreits. "Der Oberste Gerichtshof stellt unmissverständlich klar, dass dieses Urteil nur Rechtswirkung gegenüber dem Staat hat, nicht aber gegenüber den betroffenen Unternehmen Equinor und Aker BP ", sagte der Anwalt der norwegischen Regierung, Fredrik Sejersted, NTB. Das zuständige Ministerium muss die Fälle aber nun neu prüfen. Außerdem muss der Staat die Prozesskosten übernehmen.

    An zwei Standorten, Breidablikk und Tyrving, hat die Ölförderung bereits vor einigen Jahren begonnen. Die Produktion in Yggdrasil soll im kommenden Jahr starten./wbj/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 6,856 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3310. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,7500GBP. Von den letzten 8 Analysten der BP Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 720,00GBP was eine Bandbreite von -27,34 %/+10.363,60 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Folgen von Störungen der Ölproduktion und Raffinerien in Russland und am Golf für Ölpreise und BP. Die geografische Streuung der Förderung wird als potenzieller Vorteil gesehen. Zudem wird BPs Engagement in Namibia diskutiert. Skeptische Stimmen erwarten bei sinkendem Ölpreis erneut schwächere BP-Kurse und bemängeln fehlende substanzielle Insiderkäufe als Vertrauenssignal.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BP eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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