Börsenstart USA - 13.11. - US Tech 100 schwach -0,96 %
Börsen Start Update
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der wO USA Ind. 30 steht aktuell (15:59:47) bei 52.349,30 PKT und steigt um +0,06 %.
Top-Werte: Take-Two Interactive Software +1,56 %, Meta Platforms (A) +1,49 %, Apple +1,44 %, Nike (B) +0,78 %, Berkshire Hathaway Registered (B) +0,66 %
Flop-Werte: CoreWeave Registered (A) -9,43 %, Dell Technologies Registered (C) -8,26 %, IonQ -7,71 %, Advanced Micro Devices -6,78 %, SanDisk Corporation -6,45 %
Der US Tech 100 steht bei 28.002,21 PKT und verliert bisher -0,96 %.
Top-Werte: AppLovin Registered (A) +4,49 %, Keurig Dr Pepper +3,45 %, Alnylam Pharmaceuticals +3,37 %, IDEXX Laboratories +2,19 %, Old Dominion Freight Line +2,14 %
Flop-Werte: Nebius Group Registered (A) -11,30 %, CoreWeave Registered (A) -9,43 %, Advanced Micro Devices -6,78 %, SanDisk Corporation -6,45 %, Rocket Lab Corporation -5,83 %
Der wO USA All Ind. 500 bewegt sich bei 7.565,85 PKT und fällt um -0,36 %.
Top-Werte: Modine Manufacturing +28,51 %, Cerebras Systems Registered (A) +11,78 %, Aaon +5,70 %, MP Materials Registered (A) +5,31 %, AppLovin Registered (A) +4,49 %
Flop-Werte: Applied Digital Corporation -9,44 %, CoreWeave Registered (A) -9,43 %, Hut 8 -9,16 %, MaxLinear -8,46 %, Cipher Digital -8,37 %
Chart
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