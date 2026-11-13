🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTake-Two Interactive Software AktievorwärtsNachrichten zu Take-Two Interactive Software

    Börsenstart USA - 13.11. - US Tech 100 schwach -0,96 %

    Börsen Start Update

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsen Start Update - Börsenstart USA - 13.11. - US Tech 100 schwach -0,96 %
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Der wO USA Ind. 30 steht aktuell (15:59:47) bei 52.349,30 PKT und steigt um +0,06 %.
    Top-Werte: Take-Two Interactive Software +1,56 %, Meta Platforms (A) +1,49 %, Apple +1,44 %, Nike (B) +0,78 %, Berkshire Hathaway Registered (B) +0,66 %
    Flop-Werte: CoreWeave Registered (A) -9,43 %, Dell Technologies Registered (C) -8,26 %, IonQ -7,71 %, Advanced Micro Devices -6,78 %, SanDisk Corporation -6,45 %

    Der US Tech 100 steht bei 28.002,21 PKT und verliert bisher -0,96 %.
    Top-Werte: AppLovin Registered (A) +4,49 %, Keurig Dr Pepper +3,45 %, Alnylam Pharmaceuticals +3,37 %, IDEXX Laboratories +2,19 %, Old Dominion Freight Line +2,14 %
    Flop-Werte: Nebius Group Registered (A) -11,30 %, CoreWeave Registered (A) -9,43 %, Advanced Micro Devices -6,78 %, SanDisk Corporation -6,45 %, Rocket Lab Corporation -5,83 %

    Der wO USA All Ind. 500 bewegt sich bei 7.565,85 PKT und fällt um -0,36 %.
    Top-Werte: Modine Manufacturing +28,51 %, Cerebras Systems Registered (A) +11,78 %, Aaon +5,70 %, MP Materials Registered (A) +5,31 %, AppLovin Registered (A) +4,49 %
    Flop-Werte: Applied Digital Corporation -9,44 %, CoreWeave Registered (A) -9,43 %, Hut 8 -9,16 %, MaxLinear -8,46 %, Cipher Digital -8,37 %

    Geschenk Willkommensgeschenk 50€ Anthropic-Aktienanteil sichern Eröffne jetzt dein kostenloses Depot über diese Aktionsseite und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 € als Willkommensgeschenk. Smartbroker+

    Chart

    Chart wird geladen …




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Börsen Start Update Börsenstart USA - 13.11. - US Tech 100 schwach -0,96 % Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     