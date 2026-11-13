Ölpreise legen erneut zu
- Brent-Öl steigt am Freitag um 0,88 Prozent
- Trumps Aussagen dämpfen Hoffnungen auf Iran-Abkommen
- IEA erwartet Erholung, Angebot übersteigt Nachfrage
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag an ihre Aufschläge vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Januar kostete 96,66 US-Dollar. Das waren 0,88 Prozent mehr als am Vortag.
Am Donnerstag hatten Äußerungen des US-Präsidenten die Ölpreise angetrieben. Donald Trump hatte gesagt, die USA könnten auf ein Abkommen mit dem Iran verzichten. Dies trübte die Aussichten auf einen Durchbruch zur Beendigung des Iran-Kriegs, der die Versorgung der Weltmärkte mit Rohöl erschüttert hat.
Zudem hatte Trump Vizepräsident JD Vance angewiesen, sich eher auf innenpolitische Themen als auf Verhandlungen mit Teheran zu konzentrieren. Auch dies versetzte den laufenden Hintertürgesprächen einen Dämpfer und schmälerte die Aussichten auf eine diplomatische Lösung des Krieges. Der Iran hat zudem Gespräche über eine Wiederaufnahme von Atominspektionen vorerst abgelehnt.
Die Internationale Energie-Agentur (IEA) sieht die weltweite Ölversorgung erstmals seit Ausbruch des Iran-Kriegs auf Erholungskurs. Der Ölmarkt zeige erste vorsichtige Anzeichen einer Marktstabilisierung. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn übersteige das weltweite Ölangebot wieder die Nachfrage. Für 2027 werde eine weitere Erholung der weltweiten Ölversorgung erwartet.
Trotz der anhaltenden Angriffe auf Öltanker erreichten die Ölexporte aus den Golfstaaten - Oman nicht mitgerechnet - nach IEA-Angaben im vergangenen Monat 18,4 Millionen Barrel pro Tag. Das waren zwar noch immer 26 Prozent weniger als vor Kriegsausbruch. Aufgrund der höheren Exportmengen korrigierte die Energieagentur ihre Erwartungen an das weltweite Ölangebot für den Rest des Jahres aber deutlich nach oben. Die Daten belasteten die Ölpreise nicht./jsl/la/he
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
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Da gibt es nur eines…weg vom Öl auf lange Sicht…man muss
Dann solltest Du jetzt kaufen, den Warheitsgehalt von DT ist mehr als fragwürdig.
Der Irankrieg hat den Trend zu erneuerbaren Energiequellen deutlich verstärkt. Die Nachfrage nach Öl wird in den nächsten Jahren fallen. 2 Meldungen dazu
"IEA Sees 4,800 GW of New Renewables by 2031
"Elektroautos legen kräftig zu, Verbrenner verlieren
Den größten Ausschlag gab es bei den Antrieben. Fabrikneue Elektroautos (BEV) verbuchten einen satten Sprung nach vorn: 94.086 Neuzulassungen bedeuten ein Plus von 79,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Reine Stromer sicherten sich damit einen Marktanteil von 37,0 Prozent