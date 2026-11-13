🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Ölpreise legen erneut zu

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Brent-Öl steigt am Freitag um 0,88 Prozent
    • Trumps Aussagen dämpfen Hoffnungen auf Iran-Abkommen
    • IEA erwartet Erholung, Angebot übersteigt Nachfrage
    Ölpreise legen erneut zu
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag an ihre Aufschläge vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Januar kostete 96,66 US-Dollar. Das waren 0,88 Prozent mehr als am Vortag.

    Am Donnerstag hatten Äußerungen des US-Präsidenten die Ölpreise angetrieben. Donald Trump hatte gesagt, die USA könnten auf ein Abkommen mit dem Iran verzichten. Dies trübte die Aussichten auf einen Durchbruch zur Beendigung des Iran-Kriegs, der die Versorgung der Weltmärkte mit Rohöl erschüttert hat.

    Zudem hatte Trump Vizepräsident JD Vance angewiesen, sich eher auf innenpolitische Themen als auf Verhandlungen mit Teheran zu konzentrieren. Auch dies versetzte den laufenden Hintertürgesprächen einen Dämpfer und schmälerte die Aussichten auf eine diplomatische Lösung des Krieges. Der Iran hat zudem Gespräche über eine Wiederaufnahme von Atominspektionen vorerst abgelehnt.

    Die Internationale Energie-Agentur (IEA) sieht die weltweite Ölversorgung erstmals seit Ausbruch des Iran-Kriegs auf Erholungskurs. Der Ölmarkt zeige erste vorsichtige Anzeichen einer Marktstabilisierung. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn übersteige das weltweite Ölangebot wieder die Nachfrage. Für 2027 werde eine weitere Erholung der weltweiten Ölversorgung erwartet.

    Trotz der anhaltenden Angriffe auf Öltanker erreichten die Ölexporte aus den Golfstaaten - Oman nicht mitgerechnet - nach IEA-Angaben im vergangenen Monat 18,4 Millionen Barrel pro Tag. Das waren zwar noch immer 26 Prozent weniger als vor Kriegsausbruch. Aufgrund der höheren Exportmengen korrigierte die Energieagentur ihre Erwartungen an das weltweite Ölangebot für den Rest des Jahres aber deutlich nach oben. Die Daten belasteten die Ölpreise nicht./jsl/la/he





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Ölpreise legen erneut zu Die Ölpreise haben am Freitag an ihre Aufschläge vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Januar kostete 96,66 US-Dollar. Das waren 0,88 Prozent mehr als am Vortag. Am Donnerstag …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     