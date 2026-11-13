Nebius Group Registered (A): Kursverlust im Monat wächst auf 43 %

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Nebius Group Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -53,60 % hinzunehmen.

Ein schwächerer Jahresausblick und milliardenschwere Investitionspläne belasten Nebius nach den Quartalszahlen. Dass der KI-Cloud-Anbieter die Umsatzerwartungen deutlich übertrifft, rückt dabei in den Hintergrund. Auf Monatssicht summiert sich der Kursverlust inzwischen auf 43,00 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -43,00 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nebius Group Registered (A) um +43,38 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,96 % geändert.

Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,28 % 1 Monat -43,00 % 3 Monate -53,60 % 1 Jahr +28,38 %

Stand: 13.11.2026, 16:00 Uhr

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Nebius-Aktie hat nach den Quartalszahlen einen heftigen Rückschlag erlebt. Dabei hat der KI-Cloud-Anbieter die Umsatzerwartungen deutlich übertroffen. Doch der schwächere Jahresausblick und milliardenschwere Investitionspläne kamen bei Anlegern überhaupt nicht gut an. Nebius-Aktie stürzt nach Zahlen um fast -17% ab Bei Nebius ging es am Donnerstag ordentlich bergab. Nachdem die Aktie am Mittwoch noch kräftig […] The post Nebius-Aktie -17%: Absturz oder Kaufchance nach Zahlen? first appeared on sharedeals.de.

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Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,99 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von Nebius Group Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 134,70 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,14 %, über 10 Jahre bei 21,67 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nebius Group Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nebius Group Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.