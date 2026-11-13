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    Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1052 US-Dollar

    Devisen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Der Euro fiel am Freitag auf 1,1052 US-Dollar
    • Der Dollar kostete zum EZB-Kurs 0,9048 Euro
    • EZB meldete Kurse zu Pfund, Yen und Schweizer Franken
    Devisen - Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1052 US-Dollar
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1052 (Donnerstag: 1,1081) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9048 (0,9024) Euro.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83559 (0,83595) britische Pfund, 176,83 (176,96) japanische Yen und 0,9266 (0,9232) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl


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