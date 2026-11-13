USA kontrolliert: Kein Tropfen Öl geht mehr durch Hormus

Eine Sicht auf den Tanker-Tracker von UANI für Oktober zeigt, dass der Iran im Oktober lediglich 15.806 Barrel pro Tag (bpd) exportierte. Diese Menge bestand aus einer einzigen Lieferung auf einem kleinen Tanker mit iranischem Flüssiggas (LPG). Im September waren es noch 50.789 bpd. Die Exporte an den Hauptabnehmer China brachen im September und Oktober vollständig ein.

Der jüngste Monatsbericht von United Against Nuclear Iran (UANI) hebt hervor, dass die USA die iranischen Ölexporte fast vollständig blockiert haben. Der Iran wiederum greift vermehrt Handelsschiffe an, die das Nadelöhr der Weltwirtschaft passieren wollen.

"Die strikte Durchsetzung der US-Seeblockade im Oktober 2026 schränkte die iranischen Ölexporte weiterhin massiv ein und übte so einen starken wirtschaftlichen Druck auf das Regime aus", heißt es in dem Bericht.

Während der Iran weiterhin Rohöl auf Tanker verlädt, zählt UANI Exporte nur dann, wenn Tanker die US-Blockadelinie im Arabischen Meer durchqueren. Seit die USA die Blockade am 14. Juli wieder eingeführt haben, hat UANI lediglich etwa elf kleinere LPG-Tanker erfasst, die die Blockadelinie überquert haben.

Da die Ölexporte des Irans stark zurückgegangen sind, hat dieser mit einer deutlichen Verschärfung der Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus und der gesamten Region reagiert.

"Angesichts dieser Entwicklungen hat Teheran seine regionale Präsenz verstärkt, was zum schlimmsten Monat für iranische Angriffe auf die Handelsschifffahrt seit Ausbruch des Konflikts geführt hat", heißt es in dem Bericht weiter.

Vier Öltanker in der Straße von Hormus seien getroffen, teilte das iranische Militär am Donnerstag mit.

Mindestens 10 Schiffe wurden in den ersten 10 Novembertagen getroffen, nach 37 Angriffen im Oktober. Dies war die höchste monatliche Zahl seit Beginn des Konflikts Ende Februar, wie Daten des Washington Institute for Near East Policy belegen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion





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Krischan Orth

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