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    Kursausreißer im TecDAX: Top- und Flop-Aktien am 13.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Kursausreißer im TecDAX: Top- und Flop-Aktien am 13.11.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,70 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrückgänge trotz gestiegener Gesamtleistung und höherem bereinigtem EBITDA. Gute Zahlen gelten als eingepreist, Großaufträge als zentrale Kurstreiber. Im Fokus steht SATCOMBw 4 mit laut NuWays potenziell 5–7 Mrd. Euro Auftragseingang im ersten Halbjahr 2027. Positiv werden Auftragsbestand und Eigenkapitalquote bewertet; kritisch diskutiert werden gesunkene Bankguthaben, Cashflow und Ergebnisqualität. Berenbergs Kursziel liegt bei 358 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -8,57 %
    Platz 2
    Performance 1M: -22,74 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,57 %.

    Verbio
    Tagesperformance: -8,38 %
    Platz 3
    Performance 1M: -9,07 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,38 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von Verbio trotz starker Quartalszahlen: Das EBITDA lag 14 Prozent über den Erwartungen, die Jahresprognose wurde ans obere Ende der Spanne angehoben. Als mögliche Belastungen werden Verkäufe nach den Zahlen und Analystenbewertungen diskutiert. Dem stehen Kaufempfehlungen von NuWays und Jefferies mit Kurszielen von 41 beziehungsweise 42 Euro gegenüber. Auch das Ethanol-/Gasgeschäft wird kritisch gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Verbio eingestellt.

    Eckert & Ziegler
    Tagesperformance: +7,40 %
    Platz 4
    Performance 1M: +26,22 %
    Chart Eckert & Ziegler
    ISIN: DE0005659700
    WKN: 565970
    Die Eckert & Ziegler Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,40 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Eckert & Ziegler (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um positiv aufgenommene Q3-Zahlen und den bestätigten Ausblick von Eckert & Ziegler. Hohe Margen und die starke Marktstellung werden als Gründe für Bewertungsspielraum genannt. Das Chartbild wird positiv eingeschätzt. Thema sind zudem Kaufempfehlungen von NuWays mit 21,50 Euro Kursziel und Berenberg mit erhöhtem Ziel von 24 Euro. Gegenüber bezahlten Analysen gibt es Vorbehalte.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Eckert & Ziegler eingestellt.

    PVA TePla
    Tagesperformance: -6,54 %
    Platz 5
    Performance 1M: -16,50 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,54 %.

    Jenoptik
    Tagesperformance: -4,72 %
    Platz 6
    Performance 1M: -7,13 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,72 %.

    IONOS Group
    Tagesperformance: +4,34 %
    Platz 7
    Performance 1M: +13,44 %
    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,34 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -4,15 %
    Platz 8
    Performance 1M: -23,57 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,15 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: -3,58 %
    Platz 9
    Performance 1M: -8,28 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,58 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AIXTRONs KI-getriebene Auftragsdynamik: Die Bestellungen für Anlagen zur Rechenzentrumskommunikation stiegen im dritten Quartal deutlich. Auch Fortschritte bei SiC und 300-mm-Wafern nähren Hoffnungen. Dem stehen Risiken durch eine mögliche Abkühlung des KI-Ausbaus, verschiebbare Aufträge und eine als nicht günstig eingeschätzte Bewertung gegenüber. Diskutiert werden ein möglicher Rückgang Richtung 20 Euro und weiteres Erholungspotenzial.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Evotec
    Tagesperformance: -3,44 %
    Platz 10
    Performance 1M: +22,76 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,44 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die stark schwankende und teils als spekulativ wahrgenommene Evotec-Aktie. Diskutiert werden ein möglicher Kursanstieg durch zuletzt bessere Ergebnisse, den Vertex-Auftrag, das Aktienrückkaufprogramm und mögliche Rückkäufe von Leerverkäufern. Technisch werden Kursmarken um 3,90 bis 4,20 Euro und eine mögliche Korrektur genannt. Auch die laufende Restrukturierung und Einsparpotenziale stehen im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Evotec eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -3,16 %
    Platz 11
    Performance 1M: -12,38 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,16 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der Infineon-Aktie und die Frage, ob ein Einstieg noch attraktiv ist. Diskutiert werden übertroffene Ergebnisschätzungen, eine angekündigte Dividendenerhöhung und ein positiv bewerteter Ausblick. Im Fokus stehen zudem Umsätze mit KI-Rechenzentren und Automotive, der Nutzen erweiterter Kapazitäten sowie der technologische Fortschritt bei 300-Millimeter-SiC-Wafern. Einige Anleger erwarten langfristig deutlich höhere Kurse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: -2,19 %
    Platz 12
    Performance 1M: -25,79 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,19 %.

    United Internet
    Tagesperformance: +2,14 %
    Platz 13
    Performance 1M: +7,77 %
    Chart United Internet
    ISIN: DE0005089031
    WKN: 508903
    Die United Internet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,14 %.

    Nemetschek
    Tagesperformance: -2,08 %
    Platz 14
    Performance 1M: -8,60 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,08 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Nemetschek-Aktie trotz kräftigen Wachstums im dritten Quartal. Die Zahlen werden teils als durchwachsen bewertet. Diskutiert werden außerdem die jüngsten Leerverkaufspositionen und mögliche weitere Short-Attacken mit Kurszielen unter 58 beziehungsweise bei 52 Euro; das Schließen von Shorts könnte den Kurs stützen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nemetschek eingestellt.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: -2,06 %
    Platz 15
    Performance 1M: -17,10 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,06 %.

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: +2,01 %
    Platz 16
    Performance 1M: +7,46 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,01 %.

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