Kursausreißer im TecDAX: Top- und Flop-Aktien am 13.11.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrückgänge trotz gestiegener Gesamtleistung und höherem bereinigtem EBITDA. Gute Zahlen gelten als eingepreist, Großaufträge als zentrale Kurstreiber. Im Fokus steht SATCOMBw 4 mit laut NuWays potenziell 5–7 Mrd. Euro Auftragseingang im ersten Halbjahr 2027. Positiv werden Auftragsbestand und Eigenkapitalquote bewertet; kritisch diskutiert werden gesunkene Bankguthaben, Cashflow und Ergebnisqualität. Berenbergs Kursziel liegt bei 358 Euro.