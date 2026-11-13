Kursausreißer im TecDAX: Top- und Flop-Aktien am 13.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -8,57 %
Performance 1M: -22,74 %
Tagesperformance: -8,38 %
Performance 1M: -9,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +7,40 %
Performance 1M: +26,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Eckert & Ziegler (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -6,54 %
Performance 1M: -16,50 %
Tagesperformance: -4,72 %
Performance 1M: -7,13 %
Tagesperformance: +4,34 %
Performance 1M: +13,44 %
Tagesperformance: -4,15 %
Performance 1M: -23,57 %
Tagesperformance: -3,58 %
Performance 1M: -8,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,44 %
Performance 1M: +22,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,16 %
Performance 1M: -12,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,19 %
Performance 1M: -25,79 %
Tagesperformance: +2,14 %
Performance 1M: +7,77 %
Tagesperformance: -2,08 %
Performance 1M: -8,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,06 %
Performance 1M: -17,10 %
Tagesperformance: +2,01 %
Performance 1M: +7,46 %