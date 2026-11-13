Chip-Branche unter Druck - USA dürften genauer hinschauen
AKTIEN IM FOKUS
- US-Chipaktien gerieten am Freitag stark unter Druck
- AMD und Broadcom verloren fast zehn Prozent
- Kongress fordert strengere Chipkontrollen für China
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien der US-Halbleiterbranche sind am Freitag erheblich unter Druck geraten. Die Kurse von Branchengrößen wie AMD , Applied Materials und Broadcom büßten bis zu fast zehn Prozent ein. Auch die Papiere des weiterhin im Rampenlicht stehenden Chip-Giganten Nvidia fielen um knapp vier Prozent. Der Branchenindex Philadelphia Semiconductor Index büßte 5,7 Prozent ein.
Marktexperte Stephen Innes verwies darauf, dass sich nach den jüngsten Turbulenzen rund um Nvidia die Untersuchungen im US-Kongress intensivierten. So habe sich der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson, für striktere Kontrollen von Ausfuhren hochleistungsfähiger Halbleiter nach China ausgesprochen. "Die politischen Konsequenzen könnten sich weit über den nächsten Quartalsbericht von Nvidia hinaus ausweiten", so Innes./bek
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,53 % und einem Kurs von 479,2 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 267,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +37,84 %/+175,67 % bedeutet.
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