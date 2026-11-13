Eurozone 50 am 13.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der Infineon-Aktie und die Frage, ob ein Einstieg noch attraktiv ist. Diskutiert werden übertroffene Ergebnisschätzungen, eine angekündigte Dividendenerhöhung und ein positiv bewerteter Ausblick. Im Fokus stehen zudem Umsätze mit KI-Rechenzentren und Automotive, der Nutzen erweiterter Kapazitäten sowie der technologische Fortschritt bei 300-Millimeter-SiC-Wafern. Einige Anleger erwarten langfristig deutlich höhere Kurse.