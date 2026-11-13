Mehr Fälle erwartet

UCKERLAND/BAHNITZ (dpa-AFX) - Nach zwei Fällen von Vogelgrippe in Geflügelbetrieben in Brandenburg ist auch bei ersten Wildvögeln das hochansteckende Virus nachgewiesen worden. "Wir müssen mit weiteren Fällen rechnen", hieß es aus dem Landwirtschaftsministerium. Es gelten besondere Auflagen für Geflügelbetriebe mit Schutzzonen im Havelland und in der Uckermark. Landesweite Sondermaßnahmen wie eine Stallpflicht sind dem Sprecher zufolge vorerst nicht geplant. Landkreise wie der Kreis Potsdam-Mittelmark riefen Geflügelhalter zu erhöhter Wachsamkeit auf.

In der Uckermark hatte die Geflügelpest einen Betrieb mit 39.000 Legehennen getroffen. Die Tiere mussten in der Gemeinde Uckerland getötet werden. Um den Ort des Ausbruchs ordnete der Landkreis eine Schutzzone im Radius von mindestens drei Kilometern an sowie eine Überwachungszone im Radius von mindestens zehn Kilometern. Geflügelhalter müssen ihren Tierbestand in Ställen unterbringen und vor Wildvögeln schützen, wie es hieß.

21 Ausbrüche von Vogelgrippe in der vergangenen Saison

Im gesamten Landkreis Uckermark sind Veranstaltungen mit lebendem Geflügel verboten. Zwei Tage zuvor war die Vogelgrippe bereits im Landkreis Havelland in einem kleinen Betrieb mit rund 160 Tieren nachgewiesen worden. Es war laut Ministerium der erste Fall von Geflügelpest in einem Nutzgeflügelbestand in Brandenburg in diesem Herbst.

Im vergangenen Herbst und Winter hatte die Vogelgrippe Geflügelbetriebe in Brandenburg massiv getroffen. Nach Angaben des Agrarministeriums gab es zwischen dem 11. Oktober 2025 und dem 3. April dieses Jahres insgesamt 21 Ausbrüche in Geflügelbetrieben. Es sei das bisher größte Seuchengeschehen im Zusammenhang mit der Geflügelpest in Brandenburg gewesen. Insgesamt mussten damals nach Ministeriumsangaben fast 280.000 Tiere getötet werden./ane/mow/DP/men



