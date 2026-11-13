DAX geht stabil ins Wochenende – Nächste Verkaufswelle bei US-Techs

Besonders die Versorger E.ON und RWE standen im Fokus. Beide Unternehmen profitierten von Berichten über ein mögliches Interesse der Bundesregierung an der Übernahme ihrer Beteiligungen am britischen Urananreicherungsunternehmen Urenco. Eine solche Transaktion könnte zusätzliche finanzielle Spielräume eröffnen und wird von den Investoren entsprechend positiv aufgenommen. Gleichzeitig zeigt die Nachfrage nach defensiven Geschäftsmodellen, dass die Anleger trotz der freundlichen Marktstimmung nicht bereit sind, sämtliche Risiken auszublenden.

Vielmehr verlagert sich die Nachfrage zunehmend auf defensive Branchen wie Versicherungen und Versorger. Die Anleger nahmen heute Gewinne bei zuvor stark gestiegenen Titeln mit und suchten gleichzeitig nach neuen Einstiegsmöglichkeiten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Grundsätzlich hellt sich das konjunkturelle Umfeld für die deutsche Wirtschaft weiter auf. Die zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsdaten und die überwiegend überzeugende Berichtssaison stützen die Hoffnung, dass sich die Erholung im kommenden Jahr fortsetzt. Nach den kräftigen Kurssteigerungen der vergangenen Handelstage erscheint eine Konsolidierung im DAX deshalb durchaus gesund.

Die erneuten Kursverluste bei US-Technologiewerten verstärkten die Zurückhaltung vor dem Wochenende zusätzlich. Im Halbleiter- und KI-Sektor wechseln sich derzeit kräftige Erholungsbewegungen und neue Verkaufswellen in immer kürzeren Abständen ab. Die Anleger finden kaum Gelegenheit, wieder dauerhaft Vertrauen zu fassen. Während die Wachstumsfantasie rund um künstliche Intelligenz grundsätzlich intakt bleibt, sorgen hohe Bewertungen, politische Unsicherheiten und die jüngsten Turbulenzen bei einzelnen Branchenführern immer wieder für empfindliche Rückschläge.

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CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

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