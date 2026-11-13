Halbleiterwerte unter Druck: MaxLinear sackt zweistellig ab

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei MaxLinear abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -25,89 % verkraften.

Im Halbleitersektor geben auch Broadcom, Qualcomm und Analog Devices deutlich nach. MaxLinear gerät dabei stärker unter Druck als diese Wettbewerber. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser für den Kursrutsch gibt es zunächst nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die MaxLinear Aktie damit um +16,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -38,93 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +220,29 % gewonnen.

Der wO USA All Ind. 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,89 % geändert.

So schlagen sich die Wettbewerber von MaxLinear

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,30 %. Skyworks Solutions notiert im Minus, mit -0,02 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -5,09 %. Broadcom verliert -6,40 %

MaxLinear Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,81 % 1 Monat -38,93 % 3 Monate -25,89 % 1 Jahr +272,14 %

Informationen zur MaxLinear Aktie

Stand: 13.11.2026, 17:00 Uhr

MaxLinear ist ein US-Halbleiterhersteller für Breitband-, Infrastruktur- und Konnektivitäts-Chips (u.a. RF-, Mixed-Signal-, SoC-Lösungen für Kabel/Glasfaser, Rechenzentren, 5G). Marktstellung: Nischenplayer mit Fokus auf Hochintegration und Energieeffizienz. Wichtige Konkurrenten: Broadcom, Marvell, Qualcomm, Intel. Mögliche USPs: hohe Integrationsdichte, Power-Effizienz, Spezial-Know-how in RF/Mixed-Signal.

Es gibt 91 Mio. MaxLinear Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,51 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von MaxLinear erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 50,12 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,37 %.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

MaxLinear Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die MaxLinear Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur MaxLinear Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.