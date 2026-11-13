Aktien heute: Nebius bricht ein, Eckert & Ziegler legt deutlich zu

Der schwächere Jahresausblick und milliardenschwere Investitionspläne belasten Nebius nach den Quartalszahlen. Dass der KI-Cloud-Anbieter die Umsatzerwartungen deutlich übertrifft, verhindert den Abverkauf nicht. Die Aktie verliert heute 12,59 Prozent auf 102,23 Euro. Auf Monatssicht beträgt das Minus 43,00 Prozent; seit Jahresbeginn bleibt ein Gewinn von 43,38 Prozent.

Am 13.11.2026 stehen viele Technologiewerte unter Verkaufsdruck. Der US Tech 100 verliert 1,83 Prozent, der wO USA Ind. 30 gibt um 0,19 Prozent nach. In Deutschland sinkt der TecDAX um 0,54 Prozent. Die Ausschläge einzelner Aktien fallen deutlich größer aus: Zweistelligen Verlusten bei Nebius und CoreWeave stehen kräftige Gewinne bei Eckert & Ziegler gegenüber.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im wallstreetONLINE-Forum stehen sich zwei Lager gegenüber. Einige Anleger halten den Rückgang für überzogen und berichten von Zukäufen. Andere rechnen mit weiteren Verlusten. Hoffnung auf eine Erholung knüpft sich unter anderem an die anstehenden Nvidia-Zahlen.

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Nebius Group Registered (A): 102,23€ (-12,59 %)

CoreWeave: Zweistelliger Rückschlag nach kräftigem Wochenplus

Bei CoreWeave folgt auf die kräftige Wochenentwicklung ein deutlicher Rückschlag. Die Aktie fällt um 10,40 Prozent auf 45,92 Euro. Über eine Woche steht dennoch ein Plus von 20,65 Prozent, während sich der Monatsverlust auf 32,89 Prozent beläuft. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für den heutigen Rückgang gibt es nicht.

Die Forendiskussion ist skeptisch geprägt. Die starken Schwankungen werden als mögliche Erholungsbewegungen innerhalb eines Abwärtstrends eingeordnet. Zudem werden Sorgen über Unsicherheiten bei Nvidia und mögliche Folgen für die Finanzierung geäußert. Ein bestätigter Zusammenhang mit dem Kursverlust ergibt sich daraus nicht.

CoreWeave Registered (A): 45,92€ (-10,40 %)

SMA Solar Technology: Anleger suchen nach Gründen für den Einbruch

Der Einbruch bei SMA Solar Technology sorgt im Forum für Unverständnis. Die Geschäftszahlen werden dort als solide und die Eingrenzung der Prognose nach oben als positiv bewertet. Zugleich verweisen Anleger auf fehlende zusätzliche Impulse beim Auftragseingang und auf erst später erwartete größere Aufträge aus dem Rechenzentrumsgeschäft.

Die Aktie des Wechselrichterherstellers verliert 9,16 Prozent auf 44,71 Euro. Auf Monatssicht summiert sich der Rückgang auf 24,65 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Plus von 31,51 Prozent. Ein konkreter neuer Auslöser für den heutigen Kursverlust ist nicht erkennbar.

SMA Solar Technology: 44,71€ (-9,16 %)

Dell Technologies: Hoher Tagesverlust trotz starkem Jahresplus

Dell Technologies gibt um 9,00 Prozent auf 310,53 Euro nach. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser liegen zunächst nicht vor. Trotz des Tagesverlusts steht auf Wochensicht ein Plus von 4,80 Prozent. Das Monatsminus von 39,52 Prozent steht einem Jahresgewinn von 184,75 Prozent gegenüber.

Dell Technologies Registered (C): 310,53€ (-9,00 %)

SanDisk: Optimistische Einschätzung stoppt den Rückgang nicht

Eine optimistische Analysteneinschätzung verhindert bei SanDisk keine deutlichen Verluste. Die Aktie fällt um 8,80 Prozent auf 777,50 Euro. Ein Analyst sieht Potenzial für eine Kursverdopplung; ein konkreter Auslöser für den heutigen Rückgang ist nicht erkennbar.

Auf Wochensicht liegt SanDisk noch 2,66 Prozent im Plus. Über einen Monat verliert die Aktie dagegen 40,35 Prozent.

SanDisk Corporation: 777,50€ (-8,80 %)

Verbio: Deutliche Verluste lösen intensive Diskussion aus

Bei Verbio dominiert im wallstreetONLINE-Forum die Suche nach einer Erklärung für den Kursrückgang. Diskutiert werden mögliche Auswirkungen ausgeknockter Hebelprodukte und Verkäufe nach den Zahlen. Zugleich verweisen Anleger auf positive Analysteneinschätzungen und ein an das obere Ende der Spanne angepasstes Jahresziel. Diese Diskussionsansätze liefern keinen gesicherten Auslöser für den Rückgang.

Der Biokraftstoffhersteller verliert 8,80 Prozent auf 23,630 Euro. Damit beträgt das Wochenminus 9,49 Prozent und der Monatsverlust 10,29 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt Verbio mit 11,40 Prozent im Plus.

Verbio: 23,630€ (-8,80 %)

OHB: Talfahrt trotz Wachstum und hoher Aufträge

Die Talfahrt bei OHB setzt sich nach dem Rückgang am Donnerstag fort. Die Aktie des Raumfahrtkonzerns verliert 8,73 Prozent auf 178,80 Euro. Das Unternehmen wächst weiter und verfügt über milliardenschwere Aufträge. Einen konkreten neuen Auslöser für die heutigen Verluste gibt es nicht.

Im Forum trifft Hoffnung auf zusätzliche Großaufträge auf Skepsis gegenüber der kurzfristigen Kursentwicklung. Einige Anleger halten gute Zahlen bereits für eingepreist und führen die Schwäche auf enttäuschte Marktteilnehmer zurück. Trotz eines Wochenverlusts von 10,24 Prozent liegt OHB auf Monatssicht noch 11,72 Prozent im Plus.

OHB: 178,80€ (-8,73 %)

AMD: Branchenweiter Verkaufsdruck überlagert starkes Wochenplus

Der breite Verkaufsdruck in der US-Halbleiterbranche erfasst auch AMD. Die Aktie fällt um 8,17 Prozent auf 481,43 Euro. Auf Wochensicht bleibt dennoch ein kräftiger Gewinn von 33,66 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus 174,80 Prozent.

In der Forendiskussion werden die Führungsturbulenzen bei Nvidia als mögliche Chance für AMD gesehen. Im heutigen Kursverlauf zeigt sich davon kein positiver Effekt.

Advanced Micro Devices: 481,43€ (-8,17 %)

Marvell Technology: Deutliches Minus ohne neue Unternehmensnachricht

Ohne neue Unternehmensnachrichten verliert Marvell Technology 8,12 Prozent auf 137,60 Euro. Der Halbleiteranbieter liegt damit über einen Monat 39,29 Prozent im Minus. Die Wochenbilanz bleibt mit einem Plus von 13,09 Prozent positiv; seit Jahresbeginn gewinnt die Aktie 92,88 Prozent.

Marvell Technology: 137,60€ (-8,12 %)

Nvidia: Senatsvorladung und angespannte Forenstimmung

Eine Vorladung im US-Senat hält Nvidia im Fokus. Hinzu kommt der breite Druck auf die Chipbranche. Die Aktie sinkt um 4,06 Prozent auf 144,97 Euro. Über eine Woche verliert sie 9,95 Prozent, über einen Monat 26,00 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus 7,40 Prozent.

Die Stimmung im wallstreetONLINE-Forum ist angespannt. Diskutiert werden die Führungsturbulenzen, mögliche regulatorische Risiken sowie die bevorstehenden Zahlen und der Ausblick. Während einige Anleger weitere Verluste befürchten, halten andere angesichts der hohen Schwankungen eine Erholung für möglich. Vermutungen über Untersuchungen und China-Verbindungen bleiben Gegenstand der Diskussion und sind keine gesicherten Erklärungen für die Kursbewegung.

NVIDIA: 144,97€ (-4,06 %)

Eckert & Ziegler: Kräftiger Anstieg bei auffälligem Handel

Eckert & Ziegler setzt den Anstieg bei auffällig hoher relativer Handelsaktivität fort. Die Aktie gewinnt 7,95 Prozent auf 15,540 Euro. Damit steigt das Wochenplus auf 11,03 Prozent, der Monatsgewinn erreicht 26,22 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt der Titel 1,90 Prozent vorn.

Die Diskussion im Forum fällt überwiegend zuversichtlich aus. Anleger loben die Zahlen und den bestätigten Ausblick. Auch positive Analysteneinschätzungen werden aufgegriffen. Einzelne Stimmen begegnen solchen Empfehlungen jedoch mit Skepsis.

Eckert & Ziegler: 15,540€ (+7,95 %)

IONOS: Höheres Barclays-Kursziel begleitet den Anstieg

Barclays hebt das Kursziel für IONOS von 36 auf 42 Euro an und belässt die Einstufung auf „Overweight“. Analyst Andrew Ross sieht den Webhoster nach den Zahlen auf einem zunehmend steilen Wachstumspfad.

Die Aktie legt um 4,37 Prozent auf 37,72 Euro zu. Der heutige Anstieg erweitert den Wochengewinn auf 7,38 Prozent. Über einen Monat gewinnt IONOS 13,44 Prozent, seit Jahresbeginn 40,43 Prozent.

IONOS Group: 37,72€ (+4,37 %)

Alnylam Pharmaceuticals: Erholung bei weiterhin hohen Verlusten

Alnylam Pharmaceuticals erholt sich um 4,27 Prozent auf 150,78 Euro. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser ist nicht erkennbar. Der RNAi-Arzneimittelentwickler gewinnt auf Wochensicht 8,49 Prozent. Die längerfristige Bilanz bleibt schwach: Über einen Monat verliert die Aktie 25,62 Prozent, seit Jahresbeginn 55,18 Prozent.

Alnylam Pharmaceuticals: 150,78€ (+4,27 %)

Keurig Dr Pepper: Tagesgewinn stärkt positive Monatsbilanz

Mit einem Plus von 3,89 Prozent auf 33,13 Euro zählt Keurig Dr Pepper heute zu den Gewinnern. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser liegen zunächst nicht vor. Auf Wochensicht bleibt ein leichtes Minus von 0,36 Prozent. Über einen Monat gewinnt der Getränkekonzern 11,66 Prozent, seit Jahresbeginn 38,18 Prozent.

Keurig Dr Pepper: 33,13€ (+3,89 %)

AppLovin: Anstieg trotz Nachricht zu Sammelklage

AppLovin steigt trotz einer Nachricht zu einer Wertpapier-Sammelklage um 3,21 Prozent auf 367,73 Euro. Die Kanzlei Kaplan Fox & Kilsheimer erinnert Anleger an die Frist am 16. November 2026. Ein konkreter positiver Auslöser für den heutigen Kursanstieg ist nicht erkennbar.

Der Anbieter von Software für mobile Werbung gewinnt auf Wochensicht 16,85 Prozent und über einen Monat 51,19 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt die Aktie mit 37,15 Prozent im Minus.

AppLovin Registered (A): 367,73€ (+3,21 %)

Fazit

Die größten Verluste treffen heute KI-Infrastruktur- und Halbleiterwerte. Bei mehreren Aktien bleibt die Wochenbilanz dennoch positiv. Auf der Gewinnerseite setzen Eckert & Ziegler und IONOS ihre Aufwärtsbewegung fort, während Alnylam trotz der Erholung seit Jahresbeginn deutlich im Minus liegt.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.