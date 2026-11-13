PEKING, 13. November 2026 /PRNewswire/ -- Der APEC-Gipfel 2026 findet am 18. und 19. November in Shenzhen in der Provinz Guangdong statt und zieht weltweite Aufmerksamkeit auf sich. Das Chinese Global Program Center der China Media Group hat ein Frontline-Studio in Shenzhen eingerichtet. Vom 13. bis 19. November veröffentlicht China News die Sonderberichterstattung „APEC: Shenzhen Engagement" in seinen Hauptsendezeiten am Mittag und Abend. Die Sonderberichterstattung, die eine internationale Perspektive einnimmt und sich auf das Thema „Aufbau einer Asien-Pazifik-Gemeinschaft für gemeinsamen Wohlstand" konzentriert, wird ein umfassendes und vielschichtiges Bild des APEC-Gipfels in Shenzhen durch eine breite Palette von Berichtsformaten vermitteln, darunter Live-Übertragungen, Studiodiskussionen, hochkarätige Interviews und integrierte Medien-Livestreams.

Gäste des China (Shenzhen) Development Institute und anderer Institutionen werden ins Studio eingeladen, um im Rahmen der APEC-Kooperation über neue Modelle globaler Governance und wichtige Gipfelthemen zu diskutieren.