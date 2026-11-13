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    Shenzhen Engagement

    CCTV4 - Ausstrahlung der Sonderberichterstattung APEC

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    PEKING, 13. November 2026 /PRNewswire/ -- Der APEC-Gipfel 2026  findet am 18. und 19. November in Shenzhen in der Provinz Guangdong statt und zieht weltweite Aufmerksamkeit auf sich. Das Chinese Global Program Center der China Media Group hat ein Frontline-Studio in Shenzhen eingerichtet. Vom 13. bis 19. November veröffentlicht China News die Sonderberichterstattung „APEC: Shenzhen Engagement" in seinen Hauptsendezeiten am Mittag und Abend. Die Sonderberichterstattung, die eine internationale Perspektive einnimmt und sich auf das Thema „Aufbau einer Asien-Pazifik-Gemeinschaft für gemeinsamen Wohlstand" konzentriert, wird ein umfassendes und vielschichtiges Bild des APEC-Gipfels in Shenzhen durch eine breite Palette von Berichtsformaten vermitteln, darunter Live-Übertragungen, Studiodiskussionen, hochkarätige Interviews und integrierte Medien-Livestreams.

    Gäste des China (Shenzhen) Development Institute und anderer Institutionen werden ins Studio eingeladen, um im Rahmen der APEC-Kooperation über neue Modelle globaler Governance und wichtige Gipfelthemen zu diskutieren.

    APEC Face to Face, ein hochkarätiges Interviewsegment, bietet exklusive Gespräche mit teilnehmenden Würdenträgern, hochrangigen Beamten der APEC-Mitgliedstaaten, Branchenführern, Wirtschaftsvertretern, Chefs multinationaler Konzerne und Experten namhafter Thinktanks. Es kombiniert ausführliche Interviews mit spontanen Interviews vor Ort, um aktuelle Themen der Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum aufzugreifen.

    Das umfassende Medienprogramm „Shenzhens neue Wahrzeichen" nutzt sechs zentrale Wahrzeichencluster in Shenzhen als Erzählstrang. Es umfasst mobiles Live-Streaming, immersive Erkundung, Feature-Videos und ausführliche Interviews, um einen Panoramablick auf die Entwicklungserfolge und praktischen Erfahrungen Shenzhens als Vorreiter der Reform- und Öffnungspolitik Chinas und als Kernmotor der Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area zu bieten.

    Die Sonderberichterstattung APEC: Shenzhen Engagement wird vom 13. bis 19. November auf CCTV-4 (Chinese International Channel) der China Media Group um 12:00 und 18:00 Uhr ausgestrahlt. Schalten Sie ein!

    The special coverage APEC Shenzhen Engagement will air

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    CCTV4 - Ausstrahlung der Sonderberichterstattung APEC Shenzhen Engagement PEKING, 13. November 2026 /PRNewswire/ - Der APEC-Gipfel 2026  findet am 18. und 19. November in Shenzhen in der Provinz Guangdong statt und zieht weltweite Aufmerksamkeit auf sich. Das Chinese Global Program Center der China Media Group hat ein …
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