Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 13.11.2026
Rohstoffpreise Überblick
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.883,43USD pro Feinunze und notiert damit +0,15 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 49,22USD und damit -1,68 % im Minus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 96,01USD und verzeichnet ein Plus von +0,16 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 88,68USD und verzeichnet ein Minus von -0,11 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.014,87USD
|+1,64 %
|Platin
|1.497,78USD
|-1,49 %
|Aluminium
|3.026,01USD
|-0,54 %
|Erdgas
|3,237USD
|-3,14 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -3,14 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 13.11.26, 17:29 Uhr.