Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 13.11.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.883,43USD pro Feinunze und notiert damit +0,15 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 49,22USD und damit -1,68 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 96,01USD und verzeichnet ein Plus von +0,16 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 88,68USD und verzeichnet ein Minus von -0,11 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.014,87 USD +1,64 % Platin 1.497,78 USD -1,49 % Aluminium 3.026,01 USD -0,54 % Erdgas 3,237 USD -3,14 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -3,14 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 13.11.26, 17:29 Uhr.