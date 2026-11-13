Argentina Metals gibt den Abschluss der ersten Tranche einer Privatplatzierung bekannt

12. November 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Argentina Metals Corp. (TSXV: VLLC) (OTCQB: VLLCF) (FSE: VA5) („VLLC“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 23. Oktober 2026 die erste Tranche seiner zuvor angekündigten, nicht vermittelten Privatplatzierung (das „Angebot“) abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat 4.790.745 Stammaktien (die „Aktien“) zu einem Preis von 0,32 $ pro Aktie ausgegeben, was einem Bruttoerlös von 1.533.038,40 $ entspricht.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Aktien wird für Explorationsausgaben im Rahmen des Projektportfolios in der Provinz Mendoza, Argentinien, als Betriebskapital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die Aumontis Holding AG („Aumontis“), ein in Liechtenstein ansässiger Rohstofffonds, der vom Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens geleitet wird und der größte Anteilseigner von VLLC ist, ist der Hauptinvestor der Emission und hat 3.125.000 Aktien erworben. Die Teilnahme eines Insiders des Unternehmens an der Emission stellt eine „Transaktion mit nahestehenden Personen“ im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften („MI 61-101“) dar. Die Ausgabe von Wertpapieren an den Insider des Unternehmens ist aufgrund der in den Abschnitten 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) des MI 61-101 enthaltenen Ausnahmeregelungen von den Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen. Das Unternehmen hat mindestens 21 Tage vor Abschluss der Emission keinen Bericht über wesentliche Änderungen eingereicht, da die Beteiligung von Aumontis an der Emission zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt war.

Alle im Rahmen des Abschlusses der ersten Tranche ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum, die am 13. März 2027 abläuft.

Der Abschluss der ersten Tranche steht weiterhin unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Das Unternehmen geht davon aus, eine weitere Tranche des Angebots abzuschließen, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen bzw. auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor.