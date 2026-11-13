Sino Biological führt 4RISE ein, eine Hochdurchsatz-Nasslabordienstleistung zur Beschleunigung der KI-gestützten Wirkstoffforschung

HOUSTON, 13. November 2026 /PRNewswire/ -- KI-entwickelte Proteinbinder benötigen eine Validierung im Nasslabor, um ihre Zielbindungsaktivität zu bestätigen. Sino Biological, Inc. (Shenzhen Stock Exchange: 301047.SZ), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der rekombinanten Technologie, kündigte seine 4RISE Hochdurchsatz-Validierungsdienste im Nasslabor für KI-designte Proteinbinder an. Die Dienstleistungen umfassen zellfreie Expression innerhalb von 3 Stunden, KI-fähige Bindungsdaten in nur 3 Tagen und Echtzeit-API-Zugriff auf strukturierte Zielbindungsdaten. Dies hilft KI-orientierten Forschern in den Lebenswissenschaften, schneller voranzukommen und tiefere Einblicke zu gewinnen.

„3 Stunden" und „3 Tage"

Die XPressMAX Cell-Free Protein Synthesis (CFPS) Plattform von Sino Biological ermöglicht die Synthese rekombinanter Proteine in nur 3 Stunden, wobei die Expressionserfolgsraten in etablierten Arbeitsabläufen 99 % übersteigen. Die Plattform unterstützt die Synthese von Miniproteinen, VHHs, scFvs, Fabs, Enzymen und Zytokinen und beschleunigt so die experimentelle Prüfung von KI-designten Proteinkandidaten, wodurch schnelleres Feedback und Designiterationen ermöglicht werden.

Mithilfe von Carterra High-Throughput SPR, Biacore SPR und Octet BLI ermöglicht 4RISE das High-Throughput-Bindungsscreening, die kinetische Analyse und die Affinitätsbestimmung für Kandidatenproteine. In Kombination mit CFPS liefert der Workflow Sequenz-zu-KI-fähige Bindungsdaten in nur 3 Tagen. Strukturierte Bindungsdaten sind in Echtzeit über eine API zugänglich und ermöglichen so einen nahtlosen Datenabruf für nachfolgende Forschung und Analyse.

4 Schnellprüfungsdienste für KI-gestützte Ordner

Um den vielfältigen Forschungsbedürfnissen bei der KI-gestützten Binderfindung gerecht zu werden, bietet 4RISE flexible Screening- und Charakterisierungs-Workflows, die auf unterschiedliche Kandidatenformate und Validierungsziele zugeschnitten sind. Rapid Hit Discovery identifiziert bindungspositive Miniproteine und VHHs durch Screening von Rohüberständen. Comparative Binder Screening bewertet gereinigte Kandidaten unter standardisierten Bedingungen, um die Priorisierung der Kandidaten zu unterstützen. Affinity & Kinetic Characterization liefert quantitative Erkenntnisse zur Bindung für die Leitstrukturauswahl, während Specialized Binder Expression & Validation verschiedene Binder-Formate durch maßgeschneiderte Säugetier-Expression und Bindungsanalyse unterstützt.

Neben der Bindung bietet 4RISE auch mehr als 20 Entwicklungsassays, mehr als 1.000 Protein-Bioaktivitätsassays und mehr als 10 zellbasierte Funktionsassays, die eine eingehende Kandidatenbewertung und Designoptimierung unterstützen.

Nachgewiesene Erfahrung

Sino Biological arbeitet mit KI-Unternehmen an der Validierung von KI-gestützten Antikörperentwicklungs-, Binder-Design- und Protein-Engineering-Projekten im Labor. Die Validierung von 4RISE im Labor hat Studien unterstützt, die in Science, Nature Communications, Scientific Reports und anderen hochrangigen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden.

„KI-entwickelte Moleküle benötigen verlässliche experimentelle Nachweise aus dem Labor, um ihr Potenzial zu demonstrieren", sagte Dr. Rob Burgess, Geschäftsführer bei Sino Biological US. „Unsere integrierten Fähigkeiten liefern die qualitativ hochwertigen Daten, die Forscher benötigen, um Kandidaten schnell zu bewerten, Entwicklungszyklen zu verkürzen und vielversprechende Entdeckungen in reale Anwendungen umzusetzen."

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Sino Biological, Inc.

gmo@sinobiological.cn

www.sinobiological.com







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