Ministerium kündigt Rechtsmittel an

DRESDEN (dpa-AFX) - Das Bundesinnenministerium hat Rechtsmittel gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Dresden zu Grenzkontrollen angekündigt. Man werde die schriftlichen Urteilsbegründungen sorgfältig auswerten, sobald diese vorlägen, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Aus Sicht des Ministeriums seien die Binnengrenzkontrollen rechtmäßig und würden fortgesetzt.

"Schon jetzt ist klar, dass in dieser für die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland so wichtigen Frage die Entscheidungen höherer Instanzen erforderlich sind. Vor diesem Hintergrund werden wir nach Zustellung der Urteilsbegründungen zulässige Rechtsbehelfe einlegen", teilte der Ministeriumssprecher mit.