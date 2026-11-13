Deutsche Bank Research belässt Richemont auf 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CIE Financiere Richemont Aktie

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,29 % und einem Kurs von 183,1 auf Lang & Schwarz (13. November 2026, 17:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CIE Financiere Richemont Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

CIE Financiere Richemont zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,5722. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00CHF. Von den letzten 8 Analysten der CIE Financiere Richemont Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 240,00CHF was eine Bandbreite von -7,29 %/+30,88 % bedeutet.