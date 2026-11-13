Deutsche Bank Research belässt Richemont auf 'Buy'
ANALYSE-FLASH
- Deutsche Bank bestätigt Richemont auf "Buy"
- Richemont: Kursziel von 210 Franken bleibt bestehen
- Starkes Quartal übertrifft bereits hohe Erwartungen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Richemont nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Franken belassen. Der Luxusgüterkonzern habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Obwohl die etwas schwächere Dynamik nach dem starken Vorquartal nicht überrascht habe, lägen die Resultate über den bereits hohen Erwartungen./gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 08:41 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CIE Financiere Richemont Aktie
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,29 % und einem Kurs von 183,1 auf Lang & Schwarz (13. November 2026, 17:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CIE Financiere Richemont Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
CIE Financiere Richemont zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,5722. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00CHF. Von den letzten 8 Analysten der CIE Financiere Richemont Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 240,00CHF was eine Bandbreite von -7,29 %/+30,88 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank