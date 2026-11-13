Termine am 16. November 2026

^ TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Legal + General Group, Q3-Umsatz 10:00 DEU: Uniper, Capital Markets Day

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 16. November

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der Euro Finance Week, Frankfurt/M. Mit Eröffnungsreden von EZB-Vize-Präsident Boris Vuj?i? und DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, erwartet werden zudem u.a. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp und Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe

11:00 DEU: Nationaler Stahlgipfel 2026 - Stahl-Allianz berät über Zukunft der Industrie, Salzgitter

DEU: Handelsblatt Konferenz Dekarbonisierung der Industrie, Essen

DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf

BEL: EU-Außenministertreffen, Brüssel



PHL: Start Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Manila



TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya °



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