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    Termine am 16. November 2026

    TAGESVORSCHAU

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    Für Sie zusammengefasst
    • Unternehmen: Legal + General, Uniper, Tyson Foods
    • Konjunkturdaten: BIP, Industrie und Einzelhandel
    • Konferenzen, Gipfel und Fachmessen am Montag
    TAGESVORSCHAU - Termine am 16. November 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 16. November

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Legal + General Group, Q3-Umsatz
    10:00 DEU: Uniper, Capital Markets Day

    USA: Tyson Foods, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: BIP Q3/26 (vorläufig)
    03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/26
    03:00 CHN: Industrieproduktion 10/26
    05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/26
    05:30 JPN: Industrieproduktion 9/26 (endgültig)
    11:00 EUR: Industrieproduktion 9/26
    14:30 USA: Empire State Index 11/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der Euro Finance Week, Frankfurt/M. Mit Eröffnungsreden von EZB-Vize-Präsident Boris Vuj?i? und DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, erwartet werden zudem u.a. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp und Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner

    10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe

    11:00 DEU: Nationaler Stahlgipfel 2026 - Stahl-Allianz berät über Zukunft der Industrie, Salzgitter

    DEU: Handelsblatt Konferenz Dekarbonisierung der Industrie, Essen

    DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf

    BEL: EU-Außenministertreffen, Brüssel

    PHL: Start Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Manila

    TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi







    Verfasst von dpa-AFX
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    TAGESVORSCHAU Termine am 16. November 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 16. November ^ TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Legal + General Group, Q3-Umsatz 10:00 DEU: Uniper, Capital Markets Day USA: Tyson Foods, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q3/26 (vorläufig) …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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