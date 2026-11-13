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    CeraVe wird im Rahmen der ersten Filmpartnerschaft mit DUNE zum „Offiziellen Feuchtigkeitsspender von Arrakis"

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    Die globale Kampagne bringt die von Dermatologen entwickelte Feuchtigkeitscreme von CeraVe mit 120 Stunden Feuchtigkeitsversorgung in das epische filmische Universum von DUNE in einer Reihe von Social-Media-First-Videos.

    • CeraVe gibt seine allererste offizielle Filmpartnerschaft mit Warner Bros. bekannt. Pictures und Legendary Pictures' Dune: Teil Drei, der vor seinem Kinostart am 18. Dezember 2026 zum "Offiziellen Feuchtigkeitsspender von Arrakis" wird.
    • Unser heute veröffentlichter, maßgeschneiderter Medienspot „Precious Resource" deutet auf spielerische Weise an, dass die wertvollste Ressource auf Arrakis vielleicht doch nicht Gewürze sind, und dass der Wüstenplanet noch weitere Überraschungen bereithält.
    • Die globale Kampagne stellt die CeraVe Feuchtigkeitscreme und ihre neue bis zu 120 Stunden anhaltende Feuchtigkeitsversorgung in den Mittelpunkt und umfasst Aktivitäten in den Bereichen Content, Kreative, Einzelhandel und Erlebnismomente auf verschiedenen Märkten.

    NEW YORK, 13. November 2026 /PRNewswire/ -- CeraVe, die von Dermatologen am häufigsten empfohlene Hautpflegemarke in den USA1 und von über 80.000 Dermatologen weltweit empfohlen2, gab ihre allererste offizielle Filmpartnerschaft mit Warner Bros. bekannt. Pictures und Legendary Pictures' Dune: Teil Drei. Die Kampagne bringt CeraVes Expertise im Bereich Feuchtigkeitspflege auf den trockensten Planeten im Kino und kennzeichnet die Marke vor dem Kinostart des Films am 18. Dezember als "Offiziellen Feuchtigkeitsspender von Arrakis".

    CeraVe partners with Warner Bros. Pictures and Legendary Entertainment’s DUNE: PART THREE for its first-ever global film collaboration

    Ein epischer Schluss verdient eine epische Lösung! Düne: Teil Drei markiert den epischen Abschluss einer der größten globalen Filmreihen des Jahrzehnts, einer Milliarden-Dollar-Saga, deren Anziehungskraft sich über den ganzen Globus erstreckt. Auf Arrakis, dem trockensten Planeten der Fiktion, ist jeder Tropfen Feuchtigkeit kostbar, was das Finale zu einer passenden Bühne für eine Marke macht, die auf Feuchtigkeitsversorgung basiert.

    Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die CeraVe Feuchtigkeitscreme der weltweit führenden Marke für Ceramid-Hautpflege, die von Dermatologen empfohlen wird3. Sie bietet jetzt ein neues Maß an Wirksamkeit mit 120 Stunden Feuchtigkeitsversorgung. Mithilfe einer Reihe von Social-Media-Filmen bringt die Kampagne CeraVes charakteristischen „Medutainment"-Ansatz nach Dune: Teil Drei, Hautpflegewissenschaft trifft auf Unterhaltung.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    CeraVe wird im Rahmen der ersten Filmpartnerschaft mit DUNE zum „Offiziellen Feuchtigkeitsspender von Arrakis" TEIL DREI Die globale Kampagne bringt die von Dermatologen entwickelte Feuchtigkeitscreme von CeraVe mit 120 Stunden Feuchtigkeitsversorgung in das epische filmische Universum von DUNE in einer Reihe von Social-Media-First-Videos.CeraVe gibt seine allererste …
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