DAX trotzt dem Abwärtstrend – AMD und GFT brechen zweistellig ein
Der Börsen-Tag
Der DAX trotzt dem Abwärtstrend, während Nebenwerte und US-Indizes nachgeben. Bei Einzelwerten klaffen Gewinner und Verlierer weit auseinander – von knapp 29 Prozent Plus bis 60 Prozent Minus.
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Entwicklung der Indizes**DAX behauptet sich im Plus – Nebenwerte und US-Indizes geben nach** Der DAX hebt sich heute mit leichten Gewinnen von den übrigen Indizes ab. Der deutsche Leitindex notiert aktuell bei 26.734,06 Punkten und liegt damit 0,14 Prozent im Plus. Der MDAX bewegt sich dagegen kaum vom Fleck: Mit einem Minus von 0,03 Prozent auf 30.701,07 Punkte liegt er knapp unter seinem Vortagesstand. Deutlichere Verluste verzeichnen die kleineren deutschen Werte und die Technologietitel. Der SDAX fällt um 0,99 Prozent auf 17.743,07 Punkte und ist damit der schwächste der vier deutschen Indizes. Der TecDAX verliert 0,51 Prozent und steht bei 4.075,82 Punkten. Auch die beiden US-Indizes liegen im Minus. Der wO USA Ind. 30 gibt um 0,38 Prozent auf 52.121,10 Punkte nach. Noch stärker fällt der Rückgang beim wO USA All Ind. 500 aus: Er verliert 1,02 Prozent auf 7.515,37 Punkte und weist damit das größte prozentuale Minus im Vergleich der sechs Indizes auf. Insgesamt zeigt sich ein überwiegend schwächeres Marktbild. Während der DAX als einziger der betrachteten Indizes zulegt und der MDAX nahezu stabil bleibt, stehen vor allem der SDAX und der wO USA All Ind. 500 unter Druck.
DAX: Brenntag vorn, Infineon am EndeIm DAX legte Brenntag mit 2,30 Prozent am stärksten zu. E.ON gewann 1,67 Prozent, Fresenius Medical Care 1,37 Prozent. Auf der Verliererseite gab Heidelberg Materials 1,23 Prozent nach, Hochtief 2,51 Prozent und Infineon Technologies 4,28 Prozent.
MDAX: IONOS mit größtem PlusIONOS Group führte den MDAX mit einem Kursplus von 4,70 Prozent an. CTS Eventim stieg um 2,67 Prozent, United Internet um 1,69 Prozent. Die größten Rückgänge verzeichneten Jenoptik mit minus 4,13 Prozent, AIXTRON mit minus 4,33 Prozent und SUESS MicroTec mit minus 4,46 Prozent.
SDAX: Eckert & Ziegler stark, GFT Technologies schwachEckert & Ziegler gewann im SDAX 6,97 Prozent, gefolgt von ProCredit Holding & Co. KGaA mit 6,77 Prozent und HelloFresh mit 3,74 Prozent. Deutlich stärker unter Druck standen die Flopwerte: SMA Solar Technology verlor 8,52 Prozent, Deutsche Pfandbriefbank 8,96 Prozent und GFT Technologies 11,00 Prozent.
TecDAX: Eckert & Ziegler führt die Gewinner anAuch im TecDAX lag Eckert & Ziegler mit einem Plus von 6,97 Prozent vorn. IONOS Group stieg um 4,70 Prozent, Ottobock um 2,93 Prozent. Bei den Verlierern reichten die Rückgänge von 6,93 Prozent bei PVA TePla über 6,96 Prozent bei Verbio bis zu 8,52 Prozent bei SMA Solar Technology.
wO USA Ind. 30: AMD mit größtem MinusIm wO USA Ind. 30 verbuchte PayPal mit 1,77 Prozent das größte Plus. Meta Platforms (A) stieg um 1,33 Prozent, Apple um 0,90 Prozent. Dagegen verloren CoreWeave Registered (A) 9,28 Prozent, Dell Technologies Registered (C) 9,89 Prozent und Advanced Micro Devices 10,16 Prozent.
wO USA All Ind. 500: Modine Manufacturing an der SpitzeModine Manufacturing führte den wO USA All Ind. 500 mit einem Kursgewinn von 28,66 Prozent an. Cerebras Systems Registered (A) legte 7,39 Prozent zu, Alnylam Pharmaceuticals 5,15 Prozent. Bei den Flopwerten lagen Dell Technologies Registered (C) mit minus 9,89 Prozent und Advanced Micro Devices mit minus 10,16 Prozent vor Signature Bank, deren Aktie 60,00 Prozent verlor.
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