Dell Technologies Registered (C) stürzt mit anderen IT-Werten ab

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Dell Technologies Registered (C) insgesamt ein Minus von -31,05 % zu verkraften.

Auch Hewlett Packard Enterprise, Cisco Systems und NetApp geraten unter Druck, verlieren aber deutlich weniger als Dell Technologies Registered (C). Bei Dell summiert sich das Minus auf Monatssicht inzwischen auf 40,65 %. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser der heutigen Kursbewegung liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +2,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -40,65 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Dell Technologies Registered (C) auf +179,43 %.

Der wO USA Ind. 30 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,31 % geändert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,24 %. IBM notiert im Plus, mit +0,79 %. NetApp notiert im Minus, mit -4,48 %. Hewlett Packard Enterprise verliert -5,66 % HP notiert im Minus, mit -0,42 %.

Der DAX trotzt dem Abwärtstrend, während Nebenwerte und US-Indizes nachgeben. Bei Einzelwerten klaffen Gewinner und Verlierer weit auseinander – von knapp 29 Prozent Plus bis 60 Prozent Minus.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,84 % 1 Monat -40,65 % 3 Monate -31,05 % 1 Jahr +146,89 %

Stand: 13.11.2026, 18:00 Uhr

Die Aktie von Dell Technologies Registered (C) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 71,16 %. Über 5 Jahre lag sie bei 47,67 %, über 10 Jahre bei 31,14 %.

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Es gibt 315 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 96,24 Mrd.EUR € wert.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.