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    LITEON präsentiert Cloud-to-Edge-KI-Innovationen und die NVIDIA MGX-Plattform auf der electronica 2026

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    MÜNCHEN, 13. November 2026 /PRNewswire/ -- LITEON Technology (2301) präsentiert seine portfolioübergreifenden Technologiekompetenzen auf der electronica 2026, die vom 10. bis 13. November in München, Deutschland, stattfindet. Unter dem Motto „LITEON Powers AI" präsentiert LITEON Technologien, die von der Stromversorgung von KI-Rechenzentren über Konnektivität bis hin zu Edge-KI reichen und intelligente Anwendungen von der Cloud bis zum Edge voranbringen.

    LITEON Showcases Cloud-to-Edge AI Innovation and NVIDIA MGX Platform at electronica 2026

    Da die KI-Rechenleistung immer weiter wächst und die Leistungsdichte steigt, präsentiert LITEON ein umfassendes Portfolio an KI-Stromversorgungslösungen, das die Architekturen NVIDIA MGX und OCP Open Rack V3 (ORV3) unterstützt und von der Stromversorgung auf Rack-Ebene über die Notstromversorgung bis hin zur Stromwandlung in Chipnähe reicht. Auf Rack-Ebene präsentiert LITEON ein 110-kW-Power-Shelf, das die NVIDIA Vera Rubin NVL72-Architektur unterstützt und über aktive Stromaufteilung und Eingangsstromglättung zur Verbesserung der Stabilität der Stromversorgung bei dynamischen KI-Workloads verfügt, sowie ein 72-kW-Power-Shelf, das eine hohe Ausgangsleistung mit einem platzsparenden 1U-Design kombiniert. LITEON stellt außerdem die 800-VDC-Stromversorgungsarchitektur von NVIDIA anhand eines interaktiven virtuellen Racks mit Konfigurationen von 330 kW, 880 kW und 1,2 MW vor und veranschaulicht damit die Entwicklung von Racks mit hoher Leistungsdichte hin zu KI-Infrastrukturen im Megawattbereich.

    LITEON präsentiert außerdem seine leistungsstarke Capacitor Backup Unit (CBU), die durch die Bereitstellung von Reserveenergie die Ausfallsicherheit der Stromversorgung erhöht, sowie chipnahe Stromversorgungstechnologien wie Intermediate Bus Converters (IBCs), Voltage Regulator Modules (VRMs) und hocheffiziente Power Bricks, die Umwandlungsverluste reduzieren und KI-Computing mit hoher Leistungsdichte unterstützen.

    LITEON erweitert den Einsatz von KI von der Cloud bis zum Edge und präsentiert Lösungen für Unternehmen und Industrie in den Bereichen Stromversorgung, Netzwerktechnik, 5G und Edge AI Vision. Das Stromversorgungsportfolio umfasst Common Redundant Power Supplies (CRPS) mit 800 W und 2.000 W, Hochleistungs-PoE-Injektoren, DIN-Schienen-Netzteile von 12 W bis 960 W, AC/DC- und DC/DC-Netzteile in Industriequalität sowie medizinische Stromversorgungslösungen für diverse Edge-Anwendungen.

    Im Bereich Konnektivität umfasst das Connected AI Edge-Ökosystem von LITEON O-RAN Radio Units, die die FR1- und FR2-Bänder unterstützen, sowie eine AI-RAN-Lösung, die auf der NVIDIA AI Aerial-Plattform basiert und KI-Computing mit 5G-Konnektivität verbindet. LITEON präsentiert nach der Integration von U-MEDIA auch seine Fixed Wireless Access (FWA)-Lösung sowie All-in-One Small Cells, Ethernet-Switches und Wi-Fi Access Points.

    Für intelligente Edge-Anwendungen präsentiert LITEON KI-gestützte Sicherheitskameras und AI Boxes mit lokalen KI-Inferenzfunktionen für Echtzeitanalysen und Entscheidungsfindung in den Bereichen intelligente Gebäude, Gesundheitswesen, Einzelhandel und industrielle Automatisierung. Zusammen demonstrieren diese Technologien die Leistungsfähigkeit von LITEON in den Bereichen Stromversorgung, Konnektivität und intelligentes Computing und unterstützen KI-Infrastrukturen von Rechenzentren mit hoher Leistungsdichte bis hin zu intelligenten Edge-Anwendungen.

     

     

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    LITEON präsentiert Cloud-to-Edge-KI-Innovationen und die NVIDIA MGX-Plattform auf der electronica 2026 MÜNCHEN, 13. November 2026 /PRNewswire/ - LITEON Technology (2301) präsentiert seine portfolioübergreifenden Technologiekompetenzen auf der electronica 2026, die vom 10. bis 13. November in München, Deutschland, stattfindet. Unter dem Motto „LITEON …
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