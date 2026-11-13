Tuya veröffentlicht Open-Source-Skill Meta Muse zur Steuerung von Smart-Geräten in über 3.000 Kategorien

Mit Tuya Cloud Devices können Muse-Benutzer die Geräte in ihrem Tuya-Konto mithilfe natürlicher Sprache und eines einzigen API-Schlüssels abfragen und steuern, ohne dass lokale Geräteschlüssel oder Firmware-Änderungen erforderlich sind.

SANTA CLARA, Kalifornien, 13. November 2026 PRNewswire/ – Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391), ein weltweit führender Anbieter von KI-Cloud-Plattformdiensten, kündigte die Veröffentlichung von Tuya Cloud Devices an, einer offiziellen Open-Source-Skill, die es dem persönlichen KI-Agenten von Meta, Muse, ermöglicht, intelligente Geräte mithilfe natürlicher Sprache abzufragen und zu steuern. Der Skill funktioniert über die Cloud von Tuya, daher sind keine lokalen Geräteschlüssel, keine Verbindung zum selben Netzwerk und keine Firmware-Änderungen erforderlich.

KI-Agenten verfügen nun über Zusatzgeräte, haben aber weiterhin keinen Zugriff auf die bereits im Haushalt vorhandenen Geräte

Muse ist ein persönlicher KI-Agent, den Meta im September 2026 auf den Markt gebracht hat. Er läuft auf einer Cloud-basierten virtuellen Maschine, die jedem Benutzer zugeordnet ist, und kann Aufgaben wie E-Mails und Terminplanung auch nach dem Schließen der App im Hintergrund weiter ausführen. Meta hat Muse Gadgets, eine Hardware-Schnittstelle für Muse, als Open Source veröffentlicht. Hiermit können Entwickler gängige Wi-Fi MCU-Entwicklungsboards oder Raspberry Pi zusammen mit dem offiziellen Open-Source-SDK verwenden, um ihre eigenen KI-Spielzeuge, Desktop-Roboter, E-Ink-Displays und andere intelligente Geräte zu bauen.

Zusatzgeräte ermöglichen es einem Agenten, Informationen zu sehen, zu hören und anzuzeigen. Um jedoch die bereits im Haus vorhandenen Lichter, Steckdosen, Klimaanlagen, Kameras und Sensoren zu steuern, verlangen bestehende Community-Lösungen in der Regel, dass die Benutzer den lokalen Schlüssel jedes Geräts erhalten und dessen Kommunikationsprotokollversion und Datenpunktdefinitionen bestätigen. Wenn ein Gerät erneut mit dem Netzwerk gekoppelt wird, verliert sein Schlüssel seine Gültigkeit und der gesamte Vorgang muss wiederholt werden. Dies stellt eine Hürde für Entwickler dar und ist für normale Benutzer noch schwieriger.