🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTuya Incorporation (A) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Tuya Incorporation (A) (A)

    Tuya veröffentlicht Open-Source-Skill Meta Muse zur Steuerung von Smart-Geräten in über 3.000 Kategorien

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare
    Tuya veröffentlicht Open-Source-Skill Meta Muse zur Steuerung von Smart-Geräten in über 3.000 Kategorien
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Mit Tuya Cloud Devices können Muse-Benutzer die Geräte in ihrem Tuya-Konto mithilfe natürlicher Sprache und eines einzigen API-Schlüssels abfragen und steuern, ohne dass lokale Geräteschlüssel oder Firmware-Änderungen erforderlich sind.

    Tuya Releases Open-Source Skill Enabling Meta Muse to Control Smart Devices

    SANTA CLARA, Kalifornien, 13. November 2026 PRNewswire/ – Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391), ein weltweit führender Anbieter von KI-Cloud-Plattformdiensten, kündigte die Veröffentlichung von Tuya Cloud Devices an, einer offiziellen Open-Source-Skill, die es dem persönlichen KI-Agenten von Meta, Muse, ermöglicht, intelligente Geräte mithilfe natürlicher Sprache abzufragen und zu steuern. Der Skill funktioniert über die Cloud von Tuya, daher sind keine lokalen Geräteschlüssel, keine Verbindung zum selben Netzwerk und keine Firmware-Änderungen erforderlich.

    KI-Agenten verfügen nun über Zusatzgeräte, haben aber weiterhin keinen Zugriff auf die bereits im Haushalt vorhandenen Geräte

    Muse ist ein persönlicher KI-Agent, den Meta im September 2026 auf den Markt gebracht hat. Er läuft auf einer Cloud-basierten virtuellen Maschine, die jedem Benutzer zugeordnet ist, und kann Aufgaben wie E-Mails und Terminplanung auch nach dem Schließen der App im Hintergrund weiter ausführen. Meta hat Muse Gadgets, eine Hardware-Schnittstelle für Muse, als Open Source veröffentlicht. Hiermit können Entwickler gängige Wi-Fi MCU-Entwicklungsboards oder Raspberry Pi zusammen mit dem offiziellen Open-Source-SDK verwenden, um ihre eigenen KI-Spielzeuge, Desktop-Roboter, E-Ink-Displays und andere intelligente Geräte zu bauen.

    Zusatzgeräte ermöglichen es einem Agenten, Informationen zu sehen, zu hören und anzuzeigen. Um jedoch die bereits im Haus vorhandenen Lichter, Steckdosen, Klimaanlagen, Kameras und Sensoren zu steuern, verlangen bestehende Community-Lösungen in der Regel, dass die Benutzer den lokalen Schlüssel jedes Geräts erhalten und dessen Kommunikationsprotokollversion und Datenpunktdefinitionen bestätigen. Wenn ein Gerät erneut mit dem Netzwerk gekoppelt wird, verliert sein Schlüssel seine Gültigkeit und der gesamte Vorgang muss wiederholt werden. Dies stellt eine Hürde für Entwickler dar und ist für normale Benutzer noch schwieriger.

    Seite 1 von 5 






    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Tuya veröffentlicht Open-Source-Skill Meta Muse zur Steuerung von Smart-Geräten in über 3.000 Kategorien Mit Tuya Cloud Devices können Muse-Benutzer die Geräte in ihrem Tuya-Konto mithilfe natürlicher Sprache und eines einzigen API-Schlüssels abfragen und steuern, ohne dass lokale Geräteschlüssel oder Firmware-Änderungen erforderlich sind. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     