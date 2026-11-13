DZ Bank senkt fairen Wert für Telefonica auf 3 Euro - 'Verkaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Telefonica Aktie

Die Telefonica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 3,481 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 18:16 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Telefonica Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Telefonica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3700 %.

Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,0000Euro. Von den letzten 1 Analysten der Telefonica Aktie empfehlen 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 3,0000Euro was eine Bandbreite von -14,02 %/-14,02 % bedeutet.