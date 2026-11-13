DZ Bank senkt fairen Wert für Telefonica auf 3 Euro - 'Verkaufen'
ANALYSE-FLASH
- DZ Bank senkt Telefonica-Ziel auf 3,00 Euro
- Telefonica erfüllt Erwartungen, Ausblick teils angehoben
- Deutschlandgeschäft schwierig, Verschuldung bleibt hoch
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Telefonica von 3,30 auf 3,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Telekomkonzern habe zwar mit den jüngst veröffentlichten Quartalszahlen die Erwartungen erfüllt und den Ausblick teilweise angehoben, schrieb Matthias Volkert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch dem Kunden- und Margenwachstum in Spanien und Brasilien stehe das weiter schwierige, wichtige Deutschlandgeschäft gegenüber. Dazu bleibe die Verschuldung hoch. Die Senkung des fairen Werts trotz leicht angehobener Ergebnisprognosen begründete Volkert mit Modifikationen im Bewertungsmodell./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Telefonica Aktie
Die Telefonica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 3,481 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 18:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Telefonica Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Telefonica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3700 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,0000Euro. Von den letzten 1 Analysten der Telefonica Aktie empfehlen 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 3,0000Euro was eine Bandbreite von -14,02 %/-14,02 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 3 Euro
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