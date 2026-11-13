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    Publikums-AIF Habona Fonds 09 investiert in moderne Vollsortimenter

    Immobilienmärkte

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    Mit Ankäufen in attraktiven Sekundärstandorten startet der neue Habona Publikumsfonds in die Investitionsphase

     

    Ankaufgsobjekt Sögel

    Mit dem Ankauf moderner Nahversorgungsimmobilien in Niedersachsen und Bayern ist der Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 erfolgreich in die Investitionsphase gestartet.

    Im wirtschaftsstarken Sögel (Beschäftigtenzentralität 133,4 / Bevölkerungswachstum +5% in 5 Jahren) sowie Berneck in der Wander- und Gesundheitsregion Fichtelgebirge (Gästeankünfte +4,1% seit 2019) wurden moderne Vollsortimenter erworben. Beide Immobilien sind langfristig von der EDEKA angemietet, werden jeweils von lokal bekannten selbstständigen Kaufleuten betrieben und verfügen über eine jahrzehntelange Vorgeschichte als zentraler Versorgungsstandort. 

    „Die Standorte erfüllen unsere Investitionskriterien in besonderem Maße. Moderne Gebäudesubstanz, langfristige Mietverträge und die starke Marktposition des Mieters schaffen eine solide Grundlage für langfristig planbare Cashflows“, so Radja Reichert, Head of Sales bei der Habona Invest GmbH.

    Beide Objekte unterstreichen die selektive Ankaufsstrategie von Habona Invest. Im Fokus stehen Immobilien, die sowohl hinsichtlich ihrer Standort- und Vermietungsqualität als auch ihrer wirtschaftlichen Rahmenbedingungen überzeugen. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Details der Transaktion haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. 

    Bei beiden Standorten handelt es sich um Altstandorte mit jahrzehntelanger Nahversorgungsgeschichte. Das Objekt in Sögel (ca. 2.800 m² Mietfläche) wurde 2020 neu errichtet und 2024 erweitert. Das Objekt in Bad Berneck (ca. 3.300 m² Mietfläche) soll im Dezember 2026 eröffnet werden. Die Mietvertragslaufzeiten von rund 12 bzw. 15 Jahren reichen weit über die Fondlaufzeit hinaus. 

    Fondsobjekt Bad Berneck (KI-optimiert)

    Günstige Einkaufspreise, stabile Cashflows

    Mit dem Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 führt der Fondsinitiator und Asset Manager Habona Invest die Fondsserie fort. Das im Aufbau befindliche Portfolio des Habona Fonds 09 nutzt die aktuell attraktive Einkaufsphase. Die Mieteinnahmen sollen nahezu ausschließlich durch die vier größten Unternehmensgruppen des deutschen Lebensmitteleinzelhandels – Aldi, Edeka, Lidl & Schwarz sowie Rewe – erwirtschaftet werden. Der Fonds bietet laufende Ausschüttungen, eine kurze Laufzeit und fokussiert sich auf Standorte mit stabilen Mieterträgen und langfristigen Verträgen.

    Disclaimer

    Dies ist eine Marketing-Anzeige, die von der Habona Invest Consulting GmbH verfasst wurde, einem Unternehmen der Habona Gruppe, die mit der Investmentstrategie der Habona Invest GmbH betraut ist. Sie dient nicht der Anlagevermittlung oder Anlageberatung. Datenquelle ist Habona, soweit keine anderen Quellen angegeben wurden.

    Über Habona Invest

    Die Habona Invest GmbH ist ein auf Nah- und Grundversorgung spezialisierter Investment- und Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main sowie weiteren Standorten in Bozen und Hamburg. Das Unternehmen bietet Privat- und institutionellen Anlegern Beteiligungsmöglichkeiten in Assetklassen, die der nicht-zyklischen Deckung von Grundbedürfnissen dienen.

    Die Objektankäufe werden durch das Habona Research Center eng begleitet. Das Team analysiert jeden Standort sorgfältig vor jedem Ankauf. Seit Gründung der Habona wurden von den Standortexperten rund 3.000 Objekte im internen wie auch externen Kundenauftrag begutachtet. Dank der in der Branche einzigartigen Angebotsdatenbank mit über 6.500 Datensätzen in Verbindung mit umfangreichen Daten- und Geo-Analysen hat die Habona bisher rund 350 Ankäufe getätigt.

     


    Verfasst von Manuel Jahn
    Immobilienmärkte Publikums-AIF Habona Fonds 09 investiert in moderne Vollsortimenter Der Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 investiert in starke Nahversorgungsstandorte
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