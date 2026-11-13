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    29 Prozent weniger irreguläre Grenzübertritte

    Frontex

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    Für Sie zusammengefasst
    • Irreguläre EU-Grenzübertritte sanken um 29 Prozent
    • Westliches Mittelmeer: Übertritte stiegen um 21 Prozent
    • Mehr als 2.000 Menschen starben im Mittelmeer
    Frontex - 29 Prozent weniger irreguläre Grenzübertritte
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Zahl der irregulären Grenzübertritte in die EU ist weiter zurückgegangen. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2026 waren es nach einem aktuellen Frontex-Bericht vom Freitag 29 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In absoluten Zahlen registrierte die in der polnischen Hauptstadt Warschau angesiedelte EU-Grenzschutzagentur nahezu 110.000 solcher Grenzübertritte.

    Der deutliche Rückgang der Grenzübertritte betraf fast alle traditionellen Flüchtlingsrouten. EU-Migrationskommissar Magnus Brunner führt das in einer Mitteilung auf verstärkte internationale Kooperationen zurück: "Der Rückgang der illegalen Migration in die EU ist das Ergebnis konsequenter Arbeit und mehr Stabilität in Schlüsselregionen. Dahinter stehen Reformen, internationale Vereinbarungen und gemeinsame Maßnahmen mit unseren Partnerländern entlang der Migrationsrouten."

    Rückgang je nach Route unterschiedlich stark

    Den stärksten Rückgang verzeichnete Frontex mit 55 Prozent auf der zentralen Mittelmeerroute, also zwischen Nordafrika und Italien. Den mit fast 60 Prozent größten Anteil an allen irregulären Einreisen in die EU gab es nach wie vor im östlichen Mittelmeer. Allerdings gingen auch hier die Zahlen zumindest leicht zurück - um etwa zwölf Prozent.

    Gegenläufig war der Trend jedoch im westlichen Mittelmeer. Hier gab es nach den aktuellen Frontex-Daten 2026 eine Zunahme um 21 Prozent im Vergleich zu 2025. Besonders auffallend waren Veränderungen auf der westafrikanischen Route, also entlang der Atlantikküste zu den Kanarischen Inseln. Für alle zehn Monate zusammen gingen die Zahlen zwar auch hier um 13 Prozent zurück, im Oktober allein aber gab es eine plötzliche Zunahme auf das Vierfache gegenüber Oktober 2025.

    Nicht selten enden Versuche, über das Meer nach Europa zu gelangen, mit tragischen Unglücken der oft viel zu wenig seetauglichen Boote. Allein im Mittelmeer sind in diesem Jahr nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) bisher mehr als 2.000 Menschen ums Leben gekommen./ct/DP/men







    Verfasst von dpa-AFX
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