Tocvan: Erst produzieren und wachsen, dann Ressource zählen

Es gibt Pressemitteilungen, und es gibt Management-Briefe. Pressemitteilungen sind geprüft, geglättet und meist so sachlich und technisch formuliert, dass sie nirgends anecken. Ein Brief verrät dagegen, wie jemand denkt. Brodie Sutherland, Executive Chair von Tocvan Ventures Corp., hat sich nun erstmals für diesen Weg entschieden, um seinen Gedanken freien Lauf zu lassen.

Ab sofort will er alle 2 Wochen eine kurze Notiz mit dem Titel „On the Ground“ schreiben: Für Aktionäre, für die Partner in Sonora und für alle, die lieber hören wollen, wie die Arbeit vor Ort tatsächlich aussieht, statt auf die nächste offizielle Pressemitteilung zu warten.

Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Bei Gran Pilar steht der erste Produktionslauf kurz bevor und ab dann gibt es vor Ort fast jede Woche etwas Neues. Sutherland will seine Leser auf diesem Weg mitnehmen.

Sutherland ist Geologe, seit der Gründung an Bord und war bis Juli 2026 der CEO. Das merkt man jeder Zeile an. Er schreibt nicht wie ein Investor-Relations-Profi, sondern wie ein Praktiker, der weiss: Eine Mine im grossen Maßstab baut man nicht über Nacht, sondern Schritt für Schritt und mit Bedacht.

Ein Geologe greift zur Feder

Die erste Ausgabe von heute hat 4 Kernbotschaften:

Die Pilotmine ist auf der Zielgeraden: Die Haufenlaugungs-Pilotanlage für 50.000 Tonnen Erz ist in der Schlussphase. Auf Halde liegen inzwischen rund 13.000 Tonnen Erz, Ende Oktober waren es erst 6.000 Tonnen. Ziel ist die Fertigstellung im November und der erste Produktionslauf kurz danach. Keine Ressource im Eiltempo: Die erste Ressourcenschätzung samt Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) soll in der zweiten Jahreshälfte 2027 kommen. Der Grund: Das Projekt wächst noch, vor allem bei El Mezquite und im North Block. Die bedeutenden Entdeckungen bei El Mezquite, nur 1,3 km östlich der Main Zone, haben dazu geführt, dass dort mit Hochdruck gebohrt wird. Ziel ist, zuerst die Grenzen der Lagerstätte bei El Mezquite abzustecken und das Gebiet innerhalb dieser Grenzen dann dicht genug zu erbohren, damit daraus eine Ressource werden kann. Sutherland will lieber noch deutlich mehr bohren, statt jetzt schon eine Ressource zu veröffentlichen, die nur auf der Main Zone beruht. Aus Sicht des Autors hat das auch einen Vorteil für Aktionäre: Je grösser die erste Ressource ausfällt, desto grösser dürfte auch die Chance auf eine entsprechende Neubewertung sein. Der Goldpreis wackelt, die Nachfrage nicht: Gold ist diese Woche unter 4.000 USD gerutscht und lag am 13. November bei rund 3.885 USD je Unze, ca. 29% unter dem Rekord vom Januar. Die Zentralbanken kauften im dritten Quartal trotzdem 42% mehr als ein Jahr zuvor. Sonora ist in Bewegung: Goldgroup Mining holte 122 Mio. USD bei Investoren ein und treibt den Neustart einer alten Mine voran. Axo Metals erhielt die wichtigste Umweltgenehmigung für eine alte Mine und sammelt nun 55 Mio. CAD ein. Für Sutherland ein Zeichen, dass Kapital wieder in Haufenlaugungs-Goldprojekte in Sonora fliesst.

Der rote Faden ist eine Haltung, die man bei Junior-Explorern selten so offen liest: Lieber erst den Stein sprechen lassen, dann die Zahl veröffentlichen.Sein eigentlicher Punkt: Ein Projekt wie Gran Pilar muss nicht nur bei einem Rekordpreis funktionieren, sondern auch, wenn der Preis fällt. Das wird die Pilotmine beweisen.

Der Brief im Wortlaut (deutsche Übersetzung)

ON THE GROUND – Eine Notiz des Executive Chair von Tocvan Ventures, alle 2 Wochen

Die Ressource kann warten. Das Pad nicht!

Von Brodie Sutherland, P.Geo., Executive Chair

Dies ist die erste von zweiwöchentlichen Notizen, die ich für Menschen schreiben werde, die Tocvan verfolgen: Aktionäre, die Menschen, mit denen wir in Sonora zusammenarbeiten, und alle anderen, die lieber hören, wie die Arbeit tatsächlich aussieht, als auf die nächste Pressemitteilung zu warten.

Der Zweck ist einfach: Zu sagen, was ich bei Gran Pilar, am Goldmarkt und, wenn es nützlich ist, auch etwas darüber hinaus sehe. Ich halte es kurz, und ich halte es ehrlich.

Diese Woche: Warum wir Gestein auf ein Pad legen, bevor wir eine Ressource veröffentlichen, die 13.000 Tonnen, die jetzt dafür auf Halde liegen, was El Mezquite am Projekt verändert hat, das Abrutschen des Goldpreises unter 4.000 Dollar und ein Blick darauf, was sich diese Woche im Bergbau in Sonora bewegt.

Die Ruhe vor der ersten Bewässerung

Wir sind auf der letzten Etappe beim Bau eines Haufenlaugungs-Piloten für 50.000 Tonnen bei Gran Pilar. Das Pad, die Teiche und die Anlage haben Jahre in der Genehmigung und Monate im Dreck hinter sich. Wir haben jetzt etwa 13.000 Tonnen Material für das Pad auf Halde, mehr als die rund 6.000 Tonnen aus den ersten 3 Gräben (trenches), über die wir Ende Oktober berichtet haben. Unser Ziel war, die Anlage diesen Monat fertigzustellen und kurz danach den ersten Produktionslauf zu starten. Ich werde nicht so tun, als sei ein Bauzeitplan in Sonora ein in Stein gemeisseltes Versprechen. Dinge gehen kaputt. Das tun sie immer, in dieser Phase. Das ist kein Rückschlag. Das ist Inbetriebnahme.

Mich interessiert, was uns dieses Pad lehren wird. Im September haben unabhängige Säulentests im geschlossenen Kreislauf an einer Sammelprobe von etwa einer Tonne Material, über 77 Tage Laugung, 75-82% des Goldes und etwa 49-58% des Silbers ausgebracht, bei üblichen Brechgrössen für Haufenlaugung und ohne Agglomeration. Das ist ein klarer Fortschritt gegenüber unserer 2023-Grossprobe. Es ist aber immer noch eine Laborsäule. Im Labor benimmt sich das Gestein brav. Die eigentliche Bewährungsprobe kommt erst auf der grossen Laugungshalde.

Die Grabenergebnisse, die wir Ende Oktober veröffentlicht haben, waren ermutigend: Graben 19 in der Main Zone lag im Schnitt bei 4,6 g/t Gold, mit Einzelproben bis 24,4 g/t. Sie sind aber auch genau das, was sie sind: Selektive Grabenproben, nicht der Gehalt der Halde und keine Reserve. Ich erwähne das, weil ich genug Jahre als Geologe hinter mir habe, um Durchschnittswerten zu misstrauen, die weiter reisen, als die Daten sie tragen. Der Pilot ist unser Weg herauszufinden, was das Gestein tatsächlich tut, wenn man es bricht, aufschichtet und die Lösung lange genug darauf lässt, bis es die Wahrheit sagt.

Ein Trend, der nicht auf unserer Karte war

Lange Zeit war Gran Pilar in den Köpfen der meisten Leute die Main Zone. Das war nie das ganze Grundstück, aber es war der Teil, den wir am intensivsten gebohrt hatten, und eine Zeit lang haben wir uns erst in Land eingearbeitet, das uns noch nicht ganz gehörte. Im August haben wir den Erwerb der restlichen ursprünglichen Pilar-Konzessionen abgeschlossen und halten nun 100% von Gran Pilar. Das verändert, wo man bohrt. Man hört auf, Meter auf den Unzen von jemand anderem zu rationieren.

Am stärksten verändert hat die Karte in diesem Jahr El Mezquite, etwa 1,3 km östlich der Main Zone. Wir haben Gold inzwischen entlang dieses gesamten 1.300 m langen Trends nachgewiesen, darunter Bohrlöcher mit 106,8 m @ 0,5 g/t Gold und 47,7 m @ 0,8 g/t Gold, inklusive 2,8 m @ 8,4 g/t Gold und 54 g/t Silber. Einer der Gräben vom Oktober, 1 km östlich der Pilotanlage, brachte eine schöne Silber-Überraschung mit bis zu 234 g/t Silber. Nichts davon ist eine Ressource. Alles davon ist ein Grund, das Bohrgerät am Laufen zu halten, und ein Grund, keine Erst-Ressourcenschätzung in dem Moment zu veröffentlichen, in dem der Markt danach fragt.

Wir haben gesagt, dass wir eine erste Ressource und eine PEA für die zweite Hälfte 2027 anstreben. Ich weiss, das klingt spät, wenn man gewohnt ist, zuerst eine Zahl zu sehen und die Arbeit danach. Ich veröffentliche lieber eine Ressource, die auch 6 Monate nach der Veröffentlichung noch wie das Projekt aussieht. El Mezquite wächst noch. Der North Block mit El Pajarito, La Blanquita und Sin Nombre hat die Böden, die Gesteine und die Alteration, aber noch nicht die Bohrungen. Eine Ressource, die man überstürzt, ist eine Zahl, die man das ganze nächste Jahr verteidigt. Ich verbringe dieses Jahr lieber mit Bohren.

Viertausend ist nicht die Geschichte

Gold ist diese Woche weiter gefallen. Nach einer höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationszahl für Oktober und einer neuen Runde an Gerede über Zinserhöhungen ging es von 4.050 Dollar je Unze Anfang der Woche auf etwa 3.885 Dollar heute Morgen. Das liegt etwa 29% unter dem LBMA-Rekord von 5.501,70 Dollar vom 29. Januar. Silber steht bei etwa 50 Dollar. Der Kurszettel macht so etwas. Er hat es auf dem Weg nach oben getan, und er wird es weiter tun.

Worauf ich mehr achte als auf eine einzelne Zahl: Wer noch kauft, wenn die Schlagzeilenzahl nicht mehr auf einem Hoch steht. Laut den Zahlen des World Gold Council zum dritten Quartal, die letzte Woche erschienen, haben die Zentralbanken 321 Tonnen gekauft, 42% mehr als ein Jahr zuvor und deutlich über dem fünfjährigen Quartalsdurchschnitt. Der grösste Teil dieser Käufe wurde nicht gemeldet. Bei den offengelegten Käufen lagen China und Polen vorn. Die Schmucknachfrage ist, wie bei diesen Preisen zu erwarten, schwach. Das Minenangebot ist nicht plötzlich knapp. Der staatliche Sektor handelt keine Verbraucherpreiszahl. Das sollte man sich in einer Woche, in der der Bildschirm rot war, merken.

Für ein Projekt wie Gran Pilar, oberflächennahes Oxiderz, Haufenlaugung, in einem Teil Sonoras, der diese Art von Bergbau schon kennt, lautet die Frage nicht, ob Gold auf einem Rekord steht. Die Frage ist, ob die Arbeit auch dann noch Sinn ergibt, wenn es das nicht tut. Ich glaube, dass sie das tut. Das Pad wird das bessere Argument sein.

Meinung

Der Junior-Markt hat die Gewohnheit, nach einer Ressource zu fragen, wie ein Reisender nach der Ankunftszeit fragt: Als wäre die Zahl das Ziel. Das ist sie nicht. Eine Ressource ist eine technische Aussage, nach einem Standard erstellt, von einer qualifizierten Person, auf Grundlage von Bohrungen, Dichtemessungen und Geologie, die gut genug sein müssen, um darauf zu stehen. Sie ist keine Summe aus Pressemitteilungen und kein Versprechen auf eine Mine.

Ich war schon auf beiden Seiten dieser Forderung. Ich verstehe, warum Leute sie wollen. Ich weiss aber auch, was passiert, wenn man eine zu früh veröffentlicht, bei einem Projekt, das sich noch öffnet. Man friert ein Bild eines Ortes ein, den man erst zur Hälfte abgegangen ist, und danach wird jedes neue Bohrloch an einer Zahl gemessen, die nie die ganze Geschichte sein sollte.

Also werden wir die Ressource machen. Wir machen sie richtig, und wir machen sie, wenn die Bohrungen eingeholt haben, was uns die Oberfläche und die neuen Trends bereits erzählen. In der Zwischenzeit werden wir etwas Gestein laugen. Ich lerne lieber von 50.000 Tonnen auf einem Pad als von einem weiteren Computermodell.

Was ich gerade lese

Diese Woche ist die Branche in Hermosillo beim 16. Congreso Internacional Minero Sonora, organisiert vom Sonora-Distrikt der AIMMGM. Er wurde am 9. November im Expo Fórum eröffnet und läuft noch bis morgen; die Fachsitzungen enden heute. Ich bin gern in so einem Saal. Er ist ein nützliches Korrektiv zu der Version dieses Geschäfts, die man von einem Bildschirm in Calgary aus bekommt, und eine Erinnerung daran, dass Sonora kein Nebenschauplatz ist. Der Bundesstaat steht immer noch für einen grossen Teil der mexikanischen Minenproduktion, darunter Kupfer, Gold und Molybdän, und der Saal ist voller Leute, die tatsächlich Gestein bewegen.

Man spürt auch, wie sich das Kapital bewegt. Goldgroup Mining, das bereits die Haufenlaugungsmine Cerro Prieto in Sonora betreibt und im Juni die früher produzierende Mine San Francisco übernommen hat, etwa 150 km nördlich von Hermosillo, hat Ende September eine Rekordfinanzierung von 122 Mio. USD abgeschlossen, mehr als 60% über dem ursprünglichen Ziel von 75 Mio. USD. Laut dem Unternehmen dienen die Mittel als Betriebskapital, zur Weiterentwicklung der bestehenden Minen und Projekte und zur Prüfung weiterer Transaktionen. Diese Woche meldete Goldgroup weitere Bohrergebnisse von San Francisco, darunter 57 m @ 1,02 g/t Gold in der alten Grube La Chicharra, und teilte mit, dass das 26.000 m Bohrprogramm Ende Oktober zu etwa drei Vierteln abgeschlossen war. Zudem werden die Brechanlage und die ADR-Anlage überholt, während eine technische Studie zu einem möglichen Neustart läuft.

Axo ist ein jüngerer Neuzugang. Das Unternehmen ging letztes Jahr als Axo Copper an die Börse, kaufte dann Anfang dieses Jahres das Goldprojekt San Antonio in Sonora von Osisko Development und benannte sich in Axo Metals um. Im Juli genehmigte die Umweltbehörde SEMARNAT die Umweltverträglichkeitserklärung (MIA) für San Antonio, die Axo als die wichtigste Umweltgenehmigung für Bau und Betrieb bezeichnet hat. Diese Woche verkündete Axo eine Bought-Deal-Finanzierung (dabei übernehmen Banken die Aktien vorab fest), die wegen der Nachfrage auf 55 Mio. CAD aufgestockt wurde, um San Antonio und das La Huerta Kupferprojekt in Jalisco voranzubringen. Der Abschluss ist für Ende des Monats geplant, vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen. Ein Bought Deal ist noch keine Mine. Aber es ist ein weiteres genehmigtes, früher produzierendes Projekt in diesem Bundesstaat, das zurück ins Gespräch gebracht wird, und das ist wichtig für diejenigen von uns, die Ähnliches in kleinerem Maßstab bei Gran Pilar versuchen.

Nichts davon ändert, was wir tun müssen. Es ändert aber die Nachbarschaft, in der wir es tun. In Sonora ist viel los. Das ist ein gutes Problem.

Schreiben Sie mir

Wenn Sie hier etwas zum Nicken gebracht hat, wenn Sie widersprechen oder mir sagen wollen, was ich falsch sehe, schreiben Sie mir. Ich lese die Antworten. Ich bin vielleicht nicht schnell, denn ich bin oft zwischen Calgary und Sonora unterwegs, aber ich lese sie.

Wir lesen uns in 2 Wochen.

Brodie Sutherland, P.Geo. Executive Chair, Tocvan Ventures Corp.

Hinweise aus der Originalnotiz: Diese Notiz ist keine Pressemitteilung und kein Ersatz für die laufende Offenlegung des Unternehmens. Die hier erwähnten technischen Informationen wurden bereits in Pressemitteilungen von Tocvan veröffentlicht, darunter die Säulenlaugungs-Ergebnisse vom 24. September 2026, die Bohrergebnisse von El Mezquite vom 9., 16. und 22. September 2026 sowie die Grabenergebnisse vom 29. Oktober 2026, und wurden von Brodie Sutherland, P.Geo., als qualifizierter Person (Qualified Person) nach NI 43-101 geprüft. Grabenproben sind selektiv und nicht unbedingt repräsentativ für die Gehalte der Halde oder der Lagerstätte. Die aktuelle Haldenmenge von rund 13.000 Tonnen ist eine betriebliche Angabe des Managements zum Datum dieser Notiz und war noch nicht Gegenstand einer Pressemitteilung; rund 6.000 Tonnen aus den ersten drei Gräben wurden am 29. Oktober 2026 gemeldet. Der Gran-Pilar-Pilot sowie jede künftige Mineralressource oder PEA sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen den Risiken und Unsicherheiten, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Angaben zu Goldgroup Mining, Axo Metals und dem Congreso Internacional Minero Sonora stammen aus deren öffentlichen Veröffentlichungen und dienen nur der Einordnung. Gold- und Silberpreise entsprechen dem Stand vom 13. November 2026 und werden sich ändern. Nichts in dieser Notiz ist ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Notiz.

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 79.552.014

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,59 CAD (12.11.2026)

Marktkapitalisierung: 47 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,373 EUR (13.11.2026)

Marktkapitalisierung: 30 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Die genannten Grabenergebnisse beruhen auf selektiven Proben und sind nicht zwingend repräsentativ für das gesamte Material auf Halde oder für das übrige Erz der Pilotmine. Einzelne hohe Werte können Durchschnittsgehalte stark beeinflussen. Es kann nicht zugesichert werden, dass noch ausstehende oder zukünftige Graben-, Proben- oder Bohrergebnisse ähnliche Gehalte aufweisen oder die bisherigen geologischen Interpretationen bestätigen. Ergebnisse metallurgischer Labortests wie Säulentests lassen sich nicht zwangsläufig auf den Betrieb im grösseren Maßstab übertragen, und ein Teil des Metalls kann erst nach längerer Laugungsdauer oder gar nicht gewonnen werden. Für Gran Pilar liegen derzeit keine Mineralressourcenschätzungen und keine Mineralreserven vor. Es kann nicht zugesichert werden, dass eine Mineralressourcenschätzung oder eine PEA im genannten Zeitraum oder überhaupt erstellt wird oder dass deren Ergebnisse den Erwartungen entsprechen. 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