ProCredit Holding & Co.KGaA: Aktie springt nach höherem Berenberg-Kursziel

Wer bereits seit drei Monaten in ProCredit Holding & Co.KGaA investiert ist, kann sich über eine Rendite von +22,41 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Berenberg hebt das Kursziel für ProCredit von 15,50 auf 16,50 Euro an und bestätigt die Einstufung „Buy“. Nach dem starken dritten Quartal rückt aus Sicht von Analyst Marius Fuhrberg eine zweistellige Eigenkapitalrendite näher. Die Aktie steuert auf den sechsten Gewinntag in Folge zu, nachdem sie im Tagesverlauf zwischenzeitlich noch um 3,38 % nachgegeben hat.

Allein seit letzter Woche ist die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie damit um +15,55 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,84 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ProCredit Holding & Co.KGaA +18,28 % gewonnen.

Während ProCredit Holding & Co.KGaA heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,93 %. Damit gehört ProCredit Holding & Co.KGaA heute zu den auffälligeren Werten.

Der DAX trotzt dem Abwärtstrend, während Nebenwerte und US-Indizes nachgeben. Bei Einzelwerten klaffen Gewinner und Verlierer weit auseinander – von knapp 29 Prozent Plus bis 60 Prozent Minus.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, wir stellen Ihnen die Aktien vor, die am Freitag dem 13.11.2026 eine starke relative Handelsaktivität verzeichnen. Eine Aktie, die trendet, …

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Procredit von 15,50 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken dritten Jahresviertel rücke eine zweistellige Eigenkapitalrendite näher, schrieb Marius Fuhrberg am …

ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,55 % 1 Monat +13,84 % 3 Monate +22,41 % 1 Jahr +26,68 %

Informationen zur ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie

Stand: 13.11.2026, 19:00 Uhr

ProCredit Holding & Co.KGaA fokussiert sich auf KMU-Finanzierung in Schwellenländern, bietet Geschäftskredite und Sparprodukte an, und hebt sich durch Nachhaltigkeit und Transparenz von Konkurrenten wie Raiffeisen ab.

Es gibt 59 Mio. ProCredit Holding & Co.KGaA Aktien. Damit ist das Unternehmen 580,15 Mio.EUR € wert.

Die Aktie von ProCredit Holding & Co.KGaA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 6,68 %. Über 5 Jahre lag sie bei 2,70 %.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Bank, Erste Group Bank und Co.

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,09 %. Erste Group Bank notiert im Minus, mit -0,43 %. KBC Groep notiert im Plus, mit +0,65 %. Raiffeisen Bank International verliert -0,16 % Commerzbank notiert im Plus, mit +0,43 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.