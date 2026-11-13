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    ProCredit Holding & Co.KGaA: Aktie springt nach höherem Berenberg-Kursziel

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    Die Aktie von ProCredit Holding & Co.KGaA klettert um 6,49 % und erreicht ein neues 52-Wochen-Hoch.

    Besonders beachtet! - ProCredit Holding & Co.KGaA: Aktie springt nach höherem Berenberg-Kursziel
    Foto: eyetronic - eyetronic - stock.adobe.com

    Berenberg hebt das Kursziel für ProCredit von 15,50 auf 16,50 Euro an und bestätigt die Einstufung „Buy“. Nach dem starken dritten Quartal rückt aus Sicht von Analyst Marius Fuhrberg eine zweistellige Eigenkapitalrendite näher. Die Aktie steuert auf den sechsten Gewinntag in Folge zu, nachdem sie im Tagesverlauf zwischenzeitlich noch um 3,38 % nachgegeben hat.

    ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 13.11.2026

    Wer bereits seit drei Monaten in ProCredit Holding & Co.KGaA investiert ist, kann sich über eine Rendite von +22,41 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

    Allein seit letzter Woche ist die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie damit um +15,55 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,84 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ProCredit Holding & Co.KGaA +18,28 % gewonnen.

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    Während ProCredit Holding & Co.KGaA heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,93 %. Damit gehört ProCredit Holding & Co.KGaA heute zu den auffälligeren Werten.

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    ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,55 %
    1 Monat +13,84 %
    3 Monate +22,41 %
    1 Jahr +26,68 %
    Stand: 13.11.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie

    ProCredit Holding & Co.KGaA fokussiert sich auf KMU-Finanzierung in Schwellenländern, bietet Geschäftskredite und Sparprodukte an, und hebt sich durch Nachhaltigkeit und Transparenz von Konkurrenten wie Raiffeisen ab.

    Es gibt 59 Mio. ProCredit Holding & Co.KGaA Aktien. Damit ist das Unternehmen 580,15 Mio.EUR € wert.

    Die Aktie von ProCredit Holding & Co.KGaA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 6,68 %. Über 5 Jahre lag sie bei 2,70 %.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Bank, Erste Group Bank und Co.

    Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,09 %. Erste Group Bank notiert im Minus, mit -0,43 %. KBC Groep notiert im Plus, mit +0,65 %. Raiffeisen Bank International verliert -0,16 % Commerzbank notiert im Plus, mit +0,43 %.

    ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie jetzt kaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    ProCredit Holding & Co.KGaA

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    +23,13 %
    -22,37 %
    ISIN:DE0006223407WKN:622340
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