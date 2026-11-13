Anthropic-Börsengang: So können CapTrader-Kunden mitmachen
Claude-Entwickler Anthropic plant den Börsengang: Berechtigte CapTrader-Kunden könnten über Interactive Brokers Aktien zeichnen – eine Zuteilung ist nicht garantiert.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Kunden von CapTrader können voraussichtlich über das Ordersystem von Interactive Brokers am geplanten Anthropic-Börsengang teilnehmen; Interactive Brokers ist als Broker für berechtigte Privatanleger im EWR benannt.
- Anthropic, das Unternehmen hinter dem KI-Assistenten Claude, plant die Notierung seiner Klasse-A-Stammaktien an der Nasdaq Global Select Market unter dem Kürzel „ANT“.
- Die von Anthropic bei der SEC veröffentlichte Preisspanne beträgt 70 bis 78 US-Dollar je Aktie.
- Die Festlegung des Emissionspreises ist für den 18. November 2026 vorgesehen, der Handelsstart für den 19. November 2026. Termine können sich ändern und stehen unter dem Vorbehalt regulatorischer Freigaben.
- Eine Aktienzuteilung ist nicht garantiert: Sie richtet sich nach Angebot und Nachfrage und kann bei hoher Nachfrage teilweise oder vollständig ausbleiben. Kontoeröffnung und Einzahlung müssen vor Ende der Zeichnungsfrist abgeschlossen sein.
- Die Mitteilung ist Werbung und keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Eine Investition in Finanzinstrumente ist mit hohen Risiken verbunden; Anleger sollten ihre Entscheidung selbst anhand des Prospekts prüfen.
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