KI-Aktien heute unter Druck, aus Sorge, dass nach dem Abgang von Jensen Huang die KI-Zentralbank Nvidia nicht mehr als Finanzierer fungieren wird! Stellt man die Frage, wie es so weit kommen konnte, ist die schlüssigste Antwort: die Märkte erwartet stets neue Superlative von Nvidia - und Jensen Huang war klar, dass er diese Superlative nur erfüllen konnte, wenn die Chips faktisch auf den gigantischen Markt China gelangen. Also hat er mindestens geduldet - wenn nicht gar gefördert - dass die Nvidia-Chips über Singapur (Megaspeed) oder Malaysia faktisch ins Reich der Mitte gelangten. Damit ist jetzt Schluss - und damit auch die Zirkelfinanzierung von Nvidia, die die KI-Investitionsblase am Leben gehalten hat. Der Ausfall von Microsoft-Produkten wiederum zeigt, dass man sich zu sehr auf KI bei der Programmierung verlassen hat und nun nicht mehr die menschliche Expertise hat, Probleme schnell zu fixen..

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Das Video "Der Nvidia-Teufelskreis: Warum Huang ein immer größeres Rad drehte!" sehen Sie hier..