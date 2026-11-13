Börsen Update USA - 13.11. - US Tech 100 schwach -1,28 %
Börsen Update
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der wO USA Ind. 30 bewegt sich bei 52.269,68 PKT und fällt um -0,10 %.
Top-Werte: Meta Platforms (A) +2,82 %, Eli Lilly +1,27 %, ServiceNow +1,25 %, Apple +1,18 %, PayPal +0,92 %
Flop-Werte: Advanced Micro Devices -8,28 %, Dell Technologies Registered (C) -8,18 %, SanDisk Corporation -7,62 %, IonQ -6,31 %, CoreWeave Registered (A) -6,18 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:32) bei 27.911,57 PKT und fällt um -1,28 %.
Top-Werte: AppLovin Registered (A) +4,36 %, Keurig Dr Pepper +4,06 %, Alnylam Pharmaceuticals +3,54 %, Meta Platforms (A) +2,82 %, Diamondback Energy +2,54 %
Flop-Werte: Advanced Micro Devices -8,28 %, Nebius Group Registered (A) -8,23 %, SanDisk Corporation -7,62 %, CoreWeave Registered (A) -6,18 %, Teradyne -5,67 %
Der wO USA All Ind. 500 steht bei 7.551,15 PKT und verliert bisher -0,55 %.
Top-Werte: Modine Manufacturing +30,00 %, Cerebras Systems Registered (A) +11,24 %, Viking Therapeutics +5,60 %, MP Materials Registered (A) +5,31 %, Duolingo Registered (A) +4,98 %
Flop-Werte: MaxLinear -8,39 %, Advanced Micro Devices -8,28 %, Dell Technologies Registered (C) -8,18 %, Applied Digital Corporation -8,14 %, Applied Optoelectronics -8,06 %
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