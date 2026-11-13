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    Jenoptik gibt nach - seit Jahresbeginn bleibt ein Plus von 84,53 %

    Rücksetzer

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    Die Jenoptik-Aktie verliert 4,43 %, während sich die Wettbewerber uneinheitlich entwickeln.

    Rücksetzer - Jenoptik gibt nach - seit Jahresbeginn bleibt ein Plus von 84,53 %
    Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild

    Der Handelsumsatz bei Jenoptik erreicht bereits das Achtfache des gesamten Vortagsumsatzes. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist zunächst nicht erkennbar.

    Aktueller Stand der Jenoptik Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 13.11.2026

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Jenoptik insgesamt ein Minus von -12,45 % zu verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Jenoptik Aktie damit um +5,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,93 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +84,53 % gewonnen.

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    Während Jenoptik deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,03 %.

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    Informationen zur Jenoptik Aktie

    Jenoptik ist ein führendes Unternehmen in der Photonik mit Fokus auf Optik und Lasertechnologie. Es bietet innovative Lösungen in Messtechnik und Verkehrssicherheit. Starke Marktstellung durch Qualität und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Zeiss und Trumpf. Einzigartig durch Integration optischer und elektronischer Systeme.

    Es gibt 57 Mio. Jenoptik Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,07 Mrd.EUR € wert.

    Jenoptik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,15 %
    1 Monat -5,93 %
    3 Monate -12,45 %
    1 Jahr +72,72 %
    Stand: 13.11.2026, 20:00 Uhr

    Die Aktie von Jenoptik erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 15,94 %. Über 5 Jahre lag sie bei 1,99 %, über 10 Jahre bei 9,45 %.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Jenoptik?

    Carl Zeiss Meditec, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,16 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -3,85 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -0,55 %.

    Jenoptik Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Jenoptik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jenoptik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Jenoptik

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    ISIN:DE000A2NB601WKN:A2NB60
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