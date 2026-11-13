Jenoptik gibt nach - seit Jahresbeginn bleibt ein Plus von 84,53 %

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Jenoptik insgesamt ein Minus von -12,45 % zu verkraften.

Der Handelsumsatz bei Jenoptik erreicht bereits das Achtfache des gesamten Vortagsumsatzes. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist zunächst nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Jenoptik Aktie damit um +5,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,93 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +84,53 % gewonnen.

Während Jenoptik deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,03 %.

Der Dax ist nach seinem Rekordhoch vom Vortag am Freitag letztlich wenig von der Stelle gekommen. Überraschend schwache US-Inflationsdaten gaben dem deutschen Leitindex nur kurzzeitig etwas Auftrieb. Mit einem Minus von 0,08 Prozent auf 26.749,95 …

Der DAX trotzt dem Abwärtstrend, während Nebenwerte und US-Indizes nachgeben. Bei Einzelwerten klaffen Gewinner und Verlierer weit auseinander – von knapp 29 Prozent Plus bis 60 Prozent Minus.

Top- und Flop-Aktien am 13.11.2026 im TecDAX.

Informationen zur Jenoptik Aktie

Jenoptik ist ein führendes Unternehmen in der Photonik mit Fokus auf Optik und Lasertechnologie. Es bietet innovative Lösungen in Messtechnik und Verkehrssicherheit. Starke Marktstellung durch Qualität und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Zeiss und Trumpf. Einzigartig durch Integration optischer und elektronischer Systeme.

Es gibt 57 Mio. Jenoptik Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,07 Mrd.EUR € wert.

Jenoptik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,15 % 1 Monat -5,93 % 3 Monate -12,45 % 1 Jahr +72,72 %

Stand: 13.11.2026, 20:00 Uhr

Die Aktie von Jenoptik erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 15,94 %. Über 5 Jahre lag sie bei 1,99 %, über 10 Jahre bei 9,45 %.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Jenoptik?

Carl Zeiss Meditec, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,16 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -3,85 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -0,55 %.

Jenoptik Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Jenoptik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jenoptik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.