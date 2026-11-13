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    Anleger trennen sich von Halbleiteraktien

    Aktien New York

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    Für Sie zusammengefasst
    • Chipverkäufe drücken Nasdaq 100 um 1,4 Prozent
    • Konsumwerte stützen Dow, Coca-Cola auf Rekordhoch
    • US-Kongress fordert strengere Chip-Exportkontrollen
    Aktien New York - Anleger trennen sich von Halbleiteraktien
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Verkäufe von Aktien aus der Halbleiterbranche haben am Freitag das Bild an der Wall Street und der Nasdaq-Börse geprägt. Investoren trieb die Sorge um, dass die Turbulenzen rund um das KI-Schwergewicht Nvidia politischen Druck auf die gesamte Chip-Branche zur Folge haben könnte. Der nicht zuletzt von Halbleiteraktien dominierte Nasdaq 100 fiel um 1,4 Prozent auf 27.903 Punkte. Für die Börsenwoche zeichnet sich dennoch ein Plus von 3,4 Prozent ab.

    Deutlich besser hielten sich die Papiere der "Old Economy", Anleger schichteten aus Technologiewerten in Konsumtitel um. Das verhalf beispielsweise den Aktien von Coca-Cola zu einem Rekordhoch. Der Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich mit zum Vortag unveränderten 52.297 Zählern deutlich besser als der Nasdaq 100. Auf Wochensicht bringt es der Dow auf plus zwei Prozent. Mit Walmart , Procter & Gamble und Nike legten weitere konsumnahe Aktien zu.

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    Der marktbreite S&P 500 verlor 0,6 Prozent auf 7.550 Punkte. Auch in diesem Index sind die großen Technologiewerte schwerer gewichtet als im Dow Jones Industrial.

    Die Kurse der Großen aus der Chip-Branche wie AMD , Applied Materials , Micron und Broadcom büßten zwischen vier und zehn Prozent ein. Die Papiere des weiterhin im Rampenlicht stehenden KI-Trendsetters Nvidia fielen um 2,5 Prozent. Der Branchenindex Philadelphia Semiconductor Index büßte vier Prozent ein.

    Marktexperte Stephen Innes verwies darauf, dass sich nach den jüngsten Turbulenzen rund um Nvidia die Untersuchungen im US-Kongress intensivierten. So habe sich der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson, für striktere Kontrollen von Ausfuhren hochleistungsfähiger Halbleiter nach China ausgesprochen. "Die politischen Konsequenzen könnten sich weit über den nächsten Quartalsbericht von Nvidia hinaus ausweiten", so Innes. Das knapp vier Billionen US-Dollar schwere Unternehmen präsentiert in der kommenden Woche Geschäftszahlen.

    Negative Schlagzeilen machte am Freitag Microsoft : Eine stundenlange Großstörung hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten. Betroffen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Am Abend teilte das Unternehmen mit, die Probleme im Griff zu haben. Der Aktienkurs drehte daraufhin ins Plus.

    Geschäftszahlen hatte es am Vorabend nach Börsenschluss von zwei Technologie-Unternehmen gegeben. Bei Cisco hielt die erste Freude über eine erhöhte Umsatzprognose nicht lange an, der Kurs fiel um gut sechs Prozent und war größter Verlierer im Dow. Im ersten Geschäftsquartal galt die Auftragsentwicklung als Enttäuschung.

    Durchwachsen war das Bild auch bei Applied Materials , die Aktien verloren vier Prozent. Analyst Stacy Rasgon von Bernstein attestierte dem Chipindustrie-Ausrüster ein gutes viertes Geschäftsquartal. Das Unternehmen sei im derzeit stürmischen Branchenumfeld ein Ruhepol. Die Aktien konnten sich gleichwohl dem allgemeinen Ausverkauf im Chip-Segment nicht entziehen./bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,94 % und einem Kurs von 482,3 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 20:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 267,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +36,24 %/+172,48 % bedeutet.





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