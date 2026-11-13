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    Doppelter Vortagesumsatz: AppLovin Registered (A) legt zu

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    AppLovin Registered (A) steigt um 4,07 %, während der US Tech 100 um 1,28 % nachgibt.

    Spotlight - Doppelter Vortagesumsatz: AppLovin Registered (A) legt zu
    Foto: 1464816096

    Der Handelsumsatz bei AppLovin Registered (A) erreicht bereits das Doppelte des gesamten Vortags. Zugleich dreht die Aktie ins Plus, nachdem sie im Tagesverlauf zeitweise 1,19 % verliert. Ein konkreter Auslöser für den Kursanstieg ist nicht erkennbar.

    AppLovin Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.11.2026

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei AppLovin Registered (A) einen Gewinn von +40,21 % verbuchen.

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    Auf Wochensicht steht bei der AppLovin Registered (A) Aktie damit ein Gewinn von +19,03 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +54,01 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei AppLovin Registered (A) auf -35,98 %.

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    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,31 % geändert.

    Die Aktie von AppLovin Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 107,76 %.

    Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

    AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

    Es gibt 301 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 111,42 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 13.11. - US Tech 100 schwach -1,28 %


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    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    AppLovin Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,03 %
    1 Monat +54,01 %
    3 Monate +40,21 %
    1 Jahr -26,32 %
    Stand: 13.11.2026, 21:00 Uhr

    AppLovin Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    AppLovin Registered (A)

    +4,10 %
    +18,44 %
    +53,30 %
    +39,82 %
    -26,96 %
    +797,34 %
    +274,34 %
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