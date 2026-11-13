Selenskyj warnt vor politischem Signal

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erneut eine Drosselung des US-Satelliteninternets Starshield über der Ukraine kritisiert. "Die Geschwindigkeitsbeschränkungen bleiben leider entlang der gesamten Frontlinie und in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine bestehen", erklärte Selenskyj in einer Videobotschaft. Das ukrainische Außen- und das Verteidigungsministerium seien angewiesen worden, das Problem bei "allen Behörden in Amerika" anzusprechen.

"Das vorübergehend besetzte Gebiet der Ukraine gehört uns, es ist unser souveränes Hoheitsgebiet", unterstrich der Staatschef. Die Einschränkungen seien ein "sehr schlechtes Signal" - sie beeinträchtigten die ukrainische Fähigkeit zur Drohnenabwehr. "Und ebenso gibt es Russland das Signal, dass Amerika eine andere Haltung gegenüber unseren vorübergehend besetzten Gebieten einnehmen könnte", warnte Selenskyj. Kiew zähle auf eine Wiederherstellung der Geschwindigkeit.