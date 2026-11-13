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    Störung ging auf Netzwerk-Upgrade zurück

    Microsoft

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    Für Sie zusammengefasst
    • Microsoft sieht hausgemachtes Problem als Ursache
    • Netzwerk-Upgrade führte zur weltweiten Störung
    • Outlook, Teams und Copilot waren zeitweise gestört
    Microsoft - Störung ging auf Netzwerk-Upgrade zurück
    Foto: gguy - stock.adobe.com

    REDMOND (dpa-AFX) - Die lange weltweite Störung bei Online-Diensten von Microsoft ging nach Angaben des Unternehmens auf ein hausgemachtes Problem und nicht auf eine Cyberattacke oder KI-Aktivität zurück. Der Grund habe letztlich in einem zuvor durchgeführten Upgrade der Netzwerk-Kapazität gesteckt, erläuterte der Software-Konzern. Ein dabei eingeführtes Problem sei erst nach jüngsten Netzwerk-Änderungen in Erscheinung getreten, hieß es.

    Der Ausfall, der am Donnerstag begann und bis in den Freitag andauerte, schnitt weltweit Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten von Microsoft ab. Betroffen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot sowie Schnittstellen zu Drittanbietern zeitweise gestört./so/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 475,9 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 21:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 662,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 625,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 722,00USD was eine Bandbreite von +31,51 %/+51,92 % bedeutet.





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