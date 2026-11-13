Störung ging auf Netzwerk-Upgrade zurück
Microsoft
- Microsoft sieht hausgemachtes Problem als Ursache
- Netzwerk-Upgrade führte zur weltweiten Störung
- Outlook, Teams und Copilot waren zeitweise gestört
REDMOND (dpa-AFX) - Die lange weltweite Störung bei Online-Diensten von Microsoft ging nach Angaben des Unternehmens auf ein hausgemachtes Problem und nicht auf eine Cyberattacke oder KI-Aktivität zurück. Der Grund habe letztlich in einem zuvor durchgeführten Upgrade der Netzwerk-Kapazität gesteckt, erläuterte der Software-Konzern. Ein dabei eingeführtes Problem sei erst nach jüngsten Netzwerk-Änderungen in Erscheinung getreten, hieß es.
Der Ausfall, der am Donnerstag begann und bis in den Freitag andauerte, schnitt weltweit Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten von Microsoft ab. Betroffen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot sowie Schnittstellen zu Drittanbietern zeitweise gestört./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 475,9 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 21:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 662,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 625,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 722,00USD was eine Bandbreite von +31,51 %/+51,92 % bedeutet.
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Das wird es so in diesem Jahrzehnt nicht geben, das sagen die Auftragsbücher der Chiphersteller als auch deren Käufer.
Das, was du aktuell den Anfang der Umkehr nennst sind imo nur fehlgedeutete Engpässe im Ausbau aufgrund stockender Lieferketten und mangelnder Energieversorgung.
Hoods Äußerungen könnten sich auf eine jüngste Welle von Verzögerungen bei KI-Rechenzentrumsprojekten beziehen, die größtenteils auf Stromengpässe sowie auf lokalen Widerstand zurückzuführen sind.
"Der Finanzvorstand erklärte, Microsoft rechne damit, dass die Investitionsausgaben in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres anziehen werden, sobald die bisher verzögerten Kapazitäten zur Verfügung stehen."
Dein KI-Trade ist also noch lange nicht zu Ende, siehe auch Alphabet, SK Hynix, etc.
https://www.businessinsider.com/microsoft-trims-ai-spending-plans-to-170b-as-azure-revenue-surges-2026-10