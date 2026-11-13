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    JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ziel 345 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan bestätigt Siemens mit Ziel 345 Euro
    • Siemens-Zahlen waren so gut wie sonst, teils besser
    • Märkte und Marktanteile stützen Prognose für 2027
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ziel 345 Euro
    Foto: Dongyu Xu - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach einer Internetveranstaltung mit Finanzchefin Veronika Bienert auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Die jüngsten Geschäftszahlen seien so gut, wenn nicht gar besser ausgefallen als sonst, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Verhältnisse auf den Märkten der Endabnehmer des Technologiekonzerns und Marktanteilsgewinne untermauerten die Prognosen für 2027./rob/bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:26 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 279,6 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 21:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 320,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von +0,23 %/+23,50 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 345 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 345,00, was eine Steigerung von +23,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg nach den Quartalszahlen, die Marke von 300 Euro und mögliche Gewinnmitnahmen bei anspruchsvoller Bewertung. Positiv diskutiert werden der starke Auftragseingang, der über den Markterwartungen liegende Ausblick für 2027 und höhere mittelfristige Ziele. JPMorgan bestätigt ein Kursziel von 345 Euro. Weitere Themen sind die Dividende und die geplante Ausgabe einer Healthineers-Aktie je zwei Siemens-Aktien 2027.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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