JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ziel 345 Euro
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan bestätigt Siemens mit Ziel 345 Euro
- Siemens-Zahlen waren so gut wie sonst, teils besser
- Märkte und Marktanteile stützen Prognose für 2027
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach einer Internetveranstaltung mit Finanzchefin Veronika Bienert auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Die jüngsten Geschäftszahlen seien so gut, wenn nicht gar besser ausgefallen als sonst, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Verhältnisse auf den Märkten der Endabnehmer des Technologiekonzerns und Marktanteilsgewinne untermauerten die Prognosen für 2027./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:26 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 279,6 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 21:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 320,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von +0,23 %/+23,50 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 345 Euro
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https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-11/70107801-jpmorgan-stuft-siemens-ag-auf-overweight-322.htm
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller hob am Donnerstag nach dem Quartalsbericht vor allem den starken Auftragseingang hervor. Dieser habe 31 Prozent über seiner Erwartung und ein Drittel über dem Konsens gelegen. Auch der Ausblick für 2027 liege über den Markterwartungen. Die Aufstockung der mittelfristigen Ziele sei ebenfalls eine positive Überraschung./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Aktie ist schon sehr sehr geil, muss man sagen!
ich gehe davon aus, das der Rücksetzer schnell aufgeholt wird und die