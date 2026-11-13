JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ziel 345 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 279,6 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 21:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 320,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von +0,23 %/+23,50 % bedeutet.