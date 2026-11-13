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    KOWIN Hochleistungsspeicherprodukte für eine vollelektrische Gesellschaft

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    MÜNCHEN, 13. November 2026 /PRNewswire/ -- Auf der  Electronica 2026 in München präsentierte KOWIN sein komplettes Speicherportfolio, das eingebettete Speicher, SSDs, DRAM-Module und Wechseldatenträger umfasst. Das Unternehmen bietet hochzuverlässige Speicherlösungen an und unterstützt die Entwicklung einer vollelektrischen Gesellschaft, wie auf der Messe hervorgehoben wurde.

    Embedded-Speicher: KOWIN bietet Small PKG. eMMC, ePOP und industrietaugliche eMMC an. Der industrietaugliche eMMC-Speicher unterstützt Kapazitäten von bis zu 64 GB, um den hohen Speicherbedarf industrieller Systeme zu decken. Diese Produkte finden Anwendung in industriellen Steuerungssystemen, industriellen Gateways, industriellen HMIs und Industrierobotern sowie in Energie- und Stromversorgungsszenarien. Sie zeichnen sich durch geringen Stromverbrauch und lange Lebensdauer aus und unterstützen einen stabilen Betrieb von Steuerungen, Gateways und Mensch-Maschine-Schnittstellen.

    Solid-State Drives (SSDs): KOWIN bietet SATA-SSDs und PCIe 3.0 an / 4.0 / 5.0 SSDs mit einer maximalen Kapazität von 4 TB. Diese Laufwerke bieten große Speicherkapazität und hohe Leistung und werden auf PC-Plattformen wie Mini-PCs eingesetzt. Sie unterstützen schnelles Systemstarten, sofortigen Datenzugriff und kontinuierliche Datenprotokollierung und gewährleisten eine stabile Leistung.

    DRAM-Module: SODIMM- und UDIMM-Module erhöhen die Rechenkapazität und beschleunigen die Datenverarbeitung, logische Operationen und die Ausführung mehrerer Aufgaben.

    Wechselspeicher: Industrietaugliche microSD-Karten unterstützen mobile Datenaufzeichnung, schnelle Datenübertragung und eignen sich für industrielle Anwendungen.

    Die industrietauglichen Speichersysteme von KOWIN werden strengen Zuverlässigkeitstests unterzogen. Sie zeichnen sich durch hervorragende Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus und gewährleisten eine stabile Leistung auch unter widrigen Bedingungen wie hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, wodurch die Systemstabilität geschützt und kritische Daten gesichert werden. KOWIN wird außerdem Speichersysteme in Automobilqualität vorstellen, um die Entwicklung intelligenter Fahrzeuge zu fördern.

    Informationen zu KOWIN

    KOWIN ist spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung und den Vertrieb von eingebetteten Speichersystemen, Speichermodulen und Wechseldatenträgern. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst eMMC, eMCP, ePOP, nMCP, UFS, LPDDR, DDR, SSD, DRAM-Module, Speicherkarten und USB-Flash-Laufwerke. Diese Produkte werden in großem Umfang in intelligenten Endgeräten, Smart Homes, Smart Wearables, KI-Geräten, IoT, Netzwerkkommunikationsgeräten, industriellen Steuerungssystemen sowie in intelligenten Lern- und Bildungssystemen und intelligenten Überwachungsanwendungen eingesetzt.

    KOWIN High-performance Storage Products showcase at electronica 2026

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    KOWIN Hochleistungsspeicherprodukte für eine vollelektrische Gesellschaft MÜNCHEN, 13. November 2026 /PRNewswire/ - Auf der  Electronica 2026 in München präsentierte KOWIN sein komplettes Speicherportfolio, das eingebettete Speicher, SSDs, DRAM-Module und Wechseldatenträger umfasst. Das Unternehmen bietet hochzuverlässige …
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