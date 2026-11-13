Extreme Ausschläge im wO USA Ind. 30: Gewinner und Verlierer am 13.11.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu CoreWeave Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um CoreWeaves starke Kursschwankungen und die technische Erholung von gut 40 auf rund 60 US-Dollar. Diskutiert werden weiteres Potenzial oberhalb von 53–56 Dollar und erneute Rückschläge. 168 % Umsatzwachstum, ein hoher Auftragsbestand und die angehobene Prognose stehen steigenden Verlusten, hoher Verschuldung und großem Kapitalbedarf gegenüber. Hinzu kommt Unsicherheit über die weitere Finanzierung durch Nvidia.