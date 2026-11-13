🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDell Technologies Registered (C) AktievorwärtsNachrichten zu Dell Technologies Registered (C)

    Extreme Ausschläge im wO USA Ind. 30: Gewinner und Verlierer am 13.11.2026

    Top & Flop

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Extreme Ausschläge im wO USA Ind. 30: Gewinner und Verlierer am 13.11.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im wO USA Ind. 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.11.2026 im wO USA Ind. 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Advanced Micro Devices!
    Long
    542,38€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    562,26€
    Basispreis
    3,25
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,95 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -7,99 %
    Platz 2
    Performance 1M: -8,60 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,99 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -6,45 %
    Platz 3
    Performance 1M: -39,19 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,45 %.

    Bloom Energy (A)
    Tagesperformance: -6,23 %
    Platz 4
    Performance 1M: -24,56 %
    Chart Bloom Energy (A)
    ISIN: US0937121079
    WKN: A2JQTG
    Die Bloom Energy (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,23 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -6,16 %
    Platz 5
    Performance 1M: -33,31 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,16 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu CoreWeave Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um CoreWeaves starke Kursschwankungen und die technische Erholung von gut 40 auf rund 60 US-Dollar. Diskutiert werden weiteres Potenzial oberhalb von 53–56 Dollar und erneute Rückschläge. 168 % Umsatzwachstum, ein hoher Auftragsbestand und die angehobene Prognose stehen steigenden Verlusten, hoher Verschuldung und großem Kapitalbedarf gegenüber. Hinzu kommt Unsicherheit über die weitere Finanzierung durch Nvidia.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber CoreWeave Registered (A) eingestellt.

    IonQ
    Tagesperformance: -5,97 %
    Platz 6
    Performance 1M: -18,47 %
    Chart IonQ
    ISIN: US46222L1089
    WKN: A3C4QT
    Die IonQ Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,97 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu IonQ (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um IonQs Kursplus von 23 % nach den Quartalszahlen. Diskutiert werden 336 % Umsatzwachstum, die erhöhte Jahresprognose und neue Verträge, etwa mit QuantumCT. Auch die laut verlinktem Bericht ausverkaufte Kapazität für 2027 steht im Fokus. Dem stehen hohe operative Verluste, Cash-Burn und Verwässerungsrisiken gegenüber. Der ausgewiesene Nettogewinn wird wegen der Neubewertung von Optionsscheinen relativiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber IonQ eingestellt.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: -5,44 %
    Platz 7
    Performance 1M: -38,86 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,44 %.

    Broadcom
    Tagesperformance: -4,79 %
    Platz 8
    Performance 1M: -0,37 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,79 %.

    Uranium Energy
    Tagesperformance: -3,37 %
    Platz 9
    Performance 1M: -24,14 %
    Chart Uranium Energy
    ISIN: US9168961038
    WKN: A0JDRR
    Die Uranium Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,37 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Uranium Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung von Uranium Energy und anderen Minern. Eine Bodenbildung gilt als unsicher; ein letzter Rücksetzer vor einer Erholung wird für möglich gehalten. Im Verhältnis zum Uranpreis sei weiteres Abwärtspotenzial jedoch begrenzt. Als Perspektive werden die laufende deutsche Brennstofffertigung und mögliche künftige UEC-Lieferungen nach Deutschland genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Uranium Energy eingestellt.

    Moderna
    Tagesperformance: -2,92 %
    Platz 10
    Performance 1M: +6,85 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,92 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Modernas starke Kursrally und die Frage, ob die Bewertung angesichts aktueller Umsätze und einer Marktkapitalisierung von rund 100 Milliarden Dollar überzogen ist. Dem stehen ein überraschender Quartalsgewinn, eine angehobene Umsatzprognose sowie Wachstumshoffnungen durch Grippe- und Krebsimpfstoffe gegenüber. Skeptiker verweisen auf spätere Markteinführungen und schwaches Handelsvolumen; manche erwägen Shorts oder Puts, andere halten weitere Kursanstiege für möglich.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: +2,87 %
    Platz 11
    Performance 1M: -12,03 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,87 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: -2,63 %
    Platz 12
    Performance 1M: -26,70 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,63 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den schwachen, noch nicht stabilisierten Kurs und mögliche weitere Rückgänge vor den Zahlen. Als Belastungen gelten der hohe, hypegetriebene Preis, China- und Exportrestriktionen sowie politische Risiken. Einige sehen Nvidia als überverkauft und erwarten einen technischen Rücklauf auf 185–190 US-Dollar; andere warten auf niedrigere Einstiegskurse. Uneinigkeit besteht über Führung und langfristige Wachstumsaussichten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Intel
    Tagesperformance: -2,61 %
    Platz 13
    Performance 1M: -40,32 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,61 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den beschriebenen Kursrückgang der Intel-Aktie von 140 auf 68 USD und einen möglichen Wiederanstieg auf 90 USD. Diskutiert werden charttechnische Kurslücken sowie eine ältere Marke bei 12,50 USD. Daneben geht es um den Einfluss von Fundamentaldaten, Trumps Unterstützung und eines erwähnten Nvidia-Deals auf die Kursentwicklung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -2,59 %
    Platz 14
    Performance 1M: -18,96 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,59 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns KI-getriebene Nachfrage nach HBM und DRAM sowie langfristige Kundenverpflichtungen, die von 22 auf 32 Mrd. US-Dollar gestiegen sind. Viele sehen volle Auftragsbücher und hohe Margen, zugleich werden Zyklik, Investitionen und mögliche China-Exportbeschränkungen diskutiert. AMAT- und Cisco-Ausblicke gelten als Nachfrageindikatoren; Inflationsdaten könnten kurzfristig für Volatilität sorgen. Die Kursentwicklung wird teils kritisch bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: -2,19 %
    Platz 15
    Performance 1M: -31,11 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,19 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Medienberichte über Ermittlungen mit möglichem Supermicro-Bezug und widersprüchliche Angaben zu MegaSpeed als Kunden, was Supermicro bestreitet. Weitere Themen sind ein im Forum genanntes KGV von 4,5, vermutete Squeeze- und Akkumulationssignale sowie die Frage, ob die bereits stark gefallene Aktie trotz Risiken einer KI-Blase Erholungspotenzial bietet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Super Micro Computer eingestellt.

    zurückvorwärts
    Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Extreme Ausschläge im wO USA Ind. 30: Gewinner und Verlierer am 13.11.2026 Top- und Flop-Aktien am 13.11.2026 im wO USA Ind. 30.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     