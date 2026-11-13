Extreme Ausschläge im wO USA Ind. 30: Gewinner und Verlierer am 13.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im wO USA Ind. 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.11.2026 im wO USA Ind. 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -7,99 %
Performance 1M: -8,60 %
Tagesperformance: -6,45 %
Performance 1M: -39,19 %
Tagesperformance: -6,23 %
Performance 1M: -24,56 %
Tagesperformance: -6,16 %
Performance 1M: -33,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu CoreWeave Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -5,97 %
Performance 1M: -18,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IonQ (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -5,44 %
Performance 1M: -38,86 %
Tagesperformance: -4,79 %
Performance 1M: -0,37 %
Tagesperformance: -3,37 %
Performance 1M: -24,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Uranium Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,92 %
Performance 1M: +6,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,87 %
Performance 1M: -12,03 %
Tagesperformance: -2,63 %
Performance 1M: -26,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,61 %
Performance 1M: -40,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,59 %
Performance 1M: -18,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,19 %
Performance 1M: -31,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)
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