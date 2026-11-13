Kursausreißer im US Tech 100: Top- und Flop-Aktien am 13.11.2026
Top & Flop
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.11.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von 22 %, den einige für überzogen halten und für Nachkäufe nutzen. Andere befürchten Kurse unter 100 US-Dollar. Diskutiert werden Rosenblatts Kaufempfehlung mit 304 US-Dollar Kursziel und mögliche Impulse durch Nvidia-Zahlen. Fundamental stehen der hohe Finanzierungsbedarf, erwartete Vorauszahlungen der Hyperscaler und die noch unklare Cashflow-Entwicklung der installierten GPU-Kapazitäten im Fokus.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -8,10 %
Tagesperformance: -8,10 %
Platz 2
Performance 1M: -8,60 %
Performance 1M: -8,60 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -6,45 %
Tagesperformance: -6,45 %
Platz 3
Performance 1M: -39,19 %
Performance 1M: -39,19 %
CoreWeave Registered (A)
Tagesperformance: -6,42 %
Tagesperformance: -6,42 %
Platz 4
Performance 1M: -33,31 %
Performance 1M: -33,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu CoreWeave Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um CoreWeaves starke Kursschwankungen und die technische Erholung von gut 40 auf rund 60 US-Dollar. Diskutiert werden weiteres Potenzial oberhalb von 53–56 Dollar und erneute Rückschläge. 168 % Umsatzwachstum, ein hoher Auftragsbestand und die angehobene Prognose stehen steigenden Verlusten, hoher Verschuldung und großem Kapitalbedarf gegenüber. Hinzu kommt Unsicherheit über die weitere Finanzierung durch Nvidia.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber CoreWeave Registered (A) eingestellt.
Cisco Systems
Tagesperformance: -5,74 %
Tagesperformance: -5,74 %
Platz 5
Performance 1M: -16,16 %
Performance 1M: -16,16 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -5,49 %
Tagesperformance: -5,49 %
Platz 6
Performance 1M: -38,61 %
Performance 1M: -38,61 %
Teradyne
Tagesperformance: -5,46 %
Tagesperformance: -5,46 %
Platz 7
Performance 1M: -33,05 %
Performance 1M: -33,05 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -5,19 %
Tagesperformance: -5,19 %
Platz 8
Performance 1M: -38,86 %
Performance 1M: -38,86 %
Western Digital
Tagesperformance: -5,04 %
Tagesperformance: -5,04 %
Platz 9
Performance 1M: -20,51 %
Performance 1M: -20,51 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -5,02 %
Tagesperformance: -5,02 %
Platz 10
Performance 1M: -23,33 %
Performance 1M: -23,33 %
Broadcom
Tagesperformance: -4,78 %
Tagesperformance: -4,78 %
Platz 11
Performance 1M: -0,37 %
Performance 1M: -0,37 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -4,37 %
Tagesperformance: -4,37 %
Platz 12
Performance 1M: -18,25 %
Performance 1M: -18,25 %
Rocket Lab Corporation
Tagesperformance: -4,20 %
Tagesperformance: -4,20 %
Platz 13
Performance 1M: -3,70 %
Performance 1M: -3,70 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +4,12 %
Tagesperformance: +4,12 %
Platz 14
Performance 1M: +12,56 %
Performance 1M: +12,56 %
Lam Research
Tagesperformance: -3,99 %
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 15
Performance 1M: -25,29 %
Performance 1M: -25,29 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +3,92 %
Tagesperformance: +3,92 %
Platz 16
Performance 1M: +54,01 %
Performance 1M: +54,01 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -3,87 %
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 17
Performance 1M: +7,27 %
Performance 1M: +7,27 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: +3,72 %
Tagesperformance: +3,72 %
Platz 18
Performance 1M: -26,50 %
Performance 1M: -26,50 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +3,68 %
Tagesperformance: +3,68 %
Platz 19
Performance 1M: -23,47 %
Performance 1M: -23,47 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 20
Performance 1M: -12,03 %
Performance 1M: -12,03 %
Workday (A)
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 21
Performance 1M: +4,56 %
Performance 1M: +4,56 %
Dexcom
Tagesperformance: +2,85 %
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 22
Performance 1M: -1,69 %
Performance 1M: -1,69 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +2,83 %
Tagesperformance: +2,83 %
Platz 23
Performance 1M: -3,05 %
Performance 1M: -3,05 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 24
Performance 1M: +15,26 %
Performance 1M: +15,26 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,43 %
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 25
Performance 1M: -3,06 %
Performance 1M: -3,06 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 26
Performance 1M: +35,79 %
Performance 1M: +35,79 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 27
Performance 1M: -1,52 %
Performance 1M: -1,52 %
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