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    Kursausreißer im US Tech 100: Top- und Flop-Aktien am 13.11.2026

    Top & Flop

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Kursausreißer im US Tech 100: Top- und Flop-Aktien am 13.11.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.11.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nebius Group Registered (A)!
    Long
    118,35€
    Basispreis
    0,31
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    × 12,42
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    Blatt
    Short
    119,74€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,99 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von 22 %, den einige für überzogen halten und für Nachkäufe nutzen. Andere befürchten Kurse unter 100 US-Dollar. Diskutiert werden Rosenblatts Kaufempfehlung mit 304 US-Dollar Kursziel und mögliche Impulse durch Nvidia-Zahlen. Fundamental stehen der hohe Finanzierungsbedarf, erwartete Vorauszahlungen der Hyperscaler und die noch unklare Cashflow-Entwicklung der installierten GPU-Kapazitäten im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -8,10 %
    Platz 2
    Performance 1M: -8,60 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,10 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -6,45 %
    Platz 3
    Performance 1M: -39,19 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,45 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -6,42 %
    Platz 4
    Performance 1M: -33,31 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,42 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu CoreWeave Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um CoreWeaves starke Kursschwankungen und die technische Erholung von gut 40 auf rund 60 US-Dollar. Diskutiert werden weiteres Potenzial oberhalb von 53–56 Dollar und erneute Rückschläge. 168 % Umsatzwachstum, ein hoher Auftragsbestand und die angehobene Prognose stehen steigenden Verlusten, hoher Verschuldung und großem Kapitalbedarf gegenüber. Hinzu kommt Unsicherheit über die weitere Finanzierung durch Nvidia.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber CoreWeave Registered (A) eingestellt.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: -5,74 %
    Platz 5
    Performance 1M: -16,16 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,74 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -5,49 %
    Platz 6
    Performance 1M: -38,61 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,49 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -5,46 %
    Platz 7
    Performance 1M: -33,05 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,46 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: -5,19 %
    Platz 8
    Performance 1M: -38,86 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,19 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -5,04 %
    Platz 9
    Performance 1M: -20,51 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,04 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: -5,02 %
    Platz 10
    Performance 1M: -23,33 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,02 %.

    Broadcom
    Tagesperformance: -4,78 %
    Platz 11
    Performance 1M: -0,37 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,78 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: -4,37 %
    Platz 12
    Performance 1M: -18,25 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,37 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: -4,20 %
    Platz 13
    Performance 1M: -3,70 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,20 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: +4,12 %
    Platz 14
    Performance 1M: +12,56 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,12 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: -3,99 %
    Platz 15
    Performance 1M: -25,29 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,99 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +3,92 %
    Platz 16
    Performance 1M: +54,01 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,92 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: -3,87 %
    Platz 17
    Performance 1M: +7,27 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,87 %.

    Alnylam Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +3,72 %
    Platz 18
    Performance 1M: -26,50 %
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,72 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: +3,68 %
    Platz 19
    Performance 1M: -23,47 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,68 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: +2,90 %
    Platz 20
    Performance 1M: -12,03 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,90 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: +2,90 %
    Platz 21
    Performance 1M: +4,56 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,90 %.

    Dexcom
    Tagesperformance: +2,85 %
    Platz 22
    Performance 1M: -1,69 %
    Chart Dexcom
    ISIN: US2521311074
    WKN: A0D9T1
    Die Dexcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,85 %.

    Old Dominion Freight Line
    Tagesperformance: +2,83 %
    Platz 23
    Performance 1M: -3,05 %
    Chart Old Dominion Freight Line
    ISIN: US6795801009
    WKN: 923655
    Die Old Dominion Freight Line Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,83 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: +2,44 %
    Platz 24
    Performance 1M: +15,26 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,44 %.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: +2,43 %
    Platz 25
    Performance 1M: -3,06 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,43 %.

    IDEXX Laboratories
    Tagesperformance: +2,19 %
    Platz 26
    Performance 1M: +35,79 %
    Chart IDEXX Laboratories
    ISIN: US45168D1046
    WKN: 888210
    Die IDEXX Laboratories Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,19 %.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    Tagesperformance: +2,00 %
    Platz 27
    Performance 1M: -1,52 %
    Chart PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    ISIN: US7223041028
    WKN: A2JRK6
    Die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,00 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
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    Top & Flop Kursausreißer im US Tech 100: Top- und Flop-Aktien am 13.11.2026 Top- und Flop-Aktien am 13.11.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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